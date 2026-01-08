卓榮泰指總預算卡關6縣市恐面臨舉債 民眾黨團要政院提解套方案

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。記者陳正興／攝影
行政院卓榮泰今天說，今年度總預算尚未交付審查，衝擊台南市等6縣市財務調度。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，去年度總預算同樣一度面臨卡關，後來也是由行政院提出解套方案，「只要比照去年模式，總預算很快就能付委審查。」

今年度總預算持續卡關，卓榮泰今天出席行政院會後記者會，談及這是憲政史上首次進入新年度，總預算尚未交付委員會審議的情況，總計將影響新台幣2992億元預算，「也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。」

張啓楷稍早受訪時說，去年度總預算同樣一度面臨卡關，爭點在於原住民禁伐補償、健保點值與公糧收購價格，後來經過行政與立法兩院協商、卓榮泰主動提出解決方案，總預算隔天就在立法院會付委審查，一切都在卓榮泰與賴清德總統的一念之間。

張啓楷表示，只要套用去年的成功模式，總預算問題就能迎刃而解，公糧收購價格能夠成功解決，軍人加薪、退休警消所得替代率也行，「行政院趕快提案，功勞都算你們也沒有關係」，只要比照上一回的解決方案，今年度總預算很快就能付委審查。

