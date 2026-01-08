快訊

停砍年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院。圖／聯合報資料照片
立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金，行政院長卓榮泰宣布副署後聲請釋憲考試院表示，院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭作出判決前，將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

立法院114年12月12日三讀「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條等條文，考試院表示，今日院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

考試院表示，該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背代際正義與公益原則，亦使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議，依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

