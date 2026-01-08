停砍年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分
立法院會日前三讀通過停砍公教人員年金，行政院長卓榮泰宣布副署後聲請釋憲。考試院表示，院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭作出判決前，將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。
立法院114年12月12日三讀「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條等條文，考試院表示，今日院會同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。
考試院表示，該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背代際正義與公益原則，亦使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議，依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言