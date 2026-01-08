總預算持續卡關 卓揆：創憲政紀錄、六縣市恐須舉債因應

今年度中央政府總預算案持續卡關，對此，行政院長卓榮泰8日表示，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響2,992億元預算，也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。

卓榮泰今日出席院會後記者會時指出，今天的行政院會是今年第1場，本來第1案想報告新年度新政策新計畫全面執行報告，但無奈報告卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。

卓榮泰提到，這是史上第1次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第1次。總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2,992億元，其中新興計畫1,017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1,805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓榮泰說，114年3月21日公布的《財政收支劃分法》修法，對地方政府財政分配不均，所以中央政府特地在今年度總預算中編列321億，確保相關縣市獲配的統籌分配稅款能不少於去年。現在還有6個縣市的財務調度會發生問題，恐怕要舉債，分別是屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣。

另外，卓榮泰也提到，最近關懷的是國防安全，國防預算所受的影響是最多的，多達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響。特別最近發生戰鬥機墜海事件，在今年的中央政府總預算中，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在這752億中，「不能及時展開，影響之大難以形容，戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護保護等任務推動，都受到極大影響」。

此外，卓榮泰也提到，矽光子、量子、機器人、無人載具，這關鍵基礎建設的技術，在AI新十大建設中關鍵中的關鍵，所有的科技發展不能停滯下來。台灣受過各種疫情的侵襲，疫苗自主的工作，研發要加強，整個社會對藥品供應的安全穩定跟韌性，是政府對守護國人健康的承諾，也不能慢下來。

卓揆強調，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，喊話立法院盡快審議總預算，也請各部會首長詳細向立法院說明爭取，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院會在這樣的環境下，跟國人一起期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。