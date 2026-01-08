總預算卡關 卓榮泰呼籲朝野合作完成審議

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院上午院會由主計總處報告「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。行政院長卓榮泰（中）會後親上火線舉辦記者會，拿著資料向國人說明總預算案未能依限完成審議之影響，不過第一時間卻把資料拿反了。記者林伯東／攝影
立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院上午開院會，會中由主計總處報告「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。行政院長卓榮泰親上火線舉辦會後記者會，向國人說明，總預算案未能依限完成審議之影響。

卓榮泰指出，預算案送進立法院已逾4個月，卻成為憲政史上首次進入新年度仍未完成付委審議的案例，不可動支金額高達2992億元，對國家運作與人民權益造成重大衝擊。卓榮泰表示，受影響經費包含新興計畫、經常性支出、延續性計畫及預備金，中央施政與地方建設均受波及，尤其攸關地方福利與建設的637億元新興計畫難以推動，恐使台南、屏東、嘉義、雲林、彰化及澎湖等6縣市面臨財務調度壓力，甚至被迫舉債。此外，國防安全相關預算亦受嚴重影響，包含不對稱戰力建構、官兵照顧、戰機訓練與後勤維護，恐衝擊建軍備戰與國防安全。

卓榮泰呼籲立法院盡速、理性完成總預算審議，強調審預算是國會責任，編預算是行政院職責，盼朝野合作，在寒冬中為國家與人民帶來溫暖，確保國政穩定推動、投資台灣未來。

立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院上午開院會，會中由主計總處報告「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。行政院長卓榮泰（前中）親上火線舉辦會後記者會，向國人說明，總預算案未能依限完成審議之影響。記者林伯東／攝影
