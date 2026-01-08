總預算未審卡2992億 預備金及災害準備金170億也無法動支

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院主計總處公務預算處許永議。

今年度中央政府總預算卡關，行政院主計總處今赴行政院會報告總預算未能依限完成審議的影響，共盤點出2992億元無法動支，包括1017億元新興計畫、經常性經費及延續性計畫逾去年度預算部分1805億元，以及第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

主計總處指出，若不能依限完成，將依預算法補充規定辦理，新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議完成後始得動支，法定義務支出可依情況核實動支，經常性經費及延續性計畫僅能依上年度執行數範圍內動支。第一預備金、第二預備金及災害準備金，應待預算完成法定程序後始得動支。

行政院主計總處公務預算處許永議報告指出，115年度總預算歲出3兆350億元，未審議通過，將有2992億元無法動支。其中新興計畫1017億元，中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元，主要影響包括TPASS行政院通勤月票75億元、AI新十大建設102億元、河川及排水整體改善計畫147億元等。

此外，也包含生育給付差額補助41億元、直轄市及縣市財政均衡補助321億元、健康台灣70億元、新材料循環產業園區申請設置計畫60億元、補助校舍整建與排水汙水系統改善21億元、布建公共化托育設施14億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元。

許永議續指，除了新興計畫，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元，雖未立即產生影響，惟預算仍受到侷限，將影響施政計畫的推動，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務，及桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、國旅加碼補助方案。

經濟部預算部分，影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心；外交部預算方面，恐延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會；針對衛福部預算，將影響住院整合照護服務、新冠肺炎疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。

許永議表示，第一與第二預備金及災害準備金計170億元，將無法動支，總預算案內各項經費均與國家發展、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議，俾使攸關國家長遠發展與人民福祉政策得以如期施行。

