民進黨公布民調：多數民眾反對審總預算 卡民生預算

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天公布民調指出，多數民眾反對審總預算，卡民生預算。圖／民進黨提供

民進黨政策會執行長吳思瑤和黨發言人吳崢今天公布民進黨所做民調指出，總預算長期遭擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，呼籲立法院盡速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

吳崢表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元。受影響項目包括補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等，多項與人民生活密切相關的政策首當其衝。

吳崢指出，民進黨最新民調顯示，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升，超過六成憂心排水與河川整治進度，58.8%擔心公共托育補助受影響，52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安。民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

吳思瑤批評，本屆立法院已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作。民調顯示，高達56.3%的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍，這正是人民累積已久的怒火。

吳思瑤指出，另有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。

吳思瑤說，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。預算就是民生，民意已經說得非常清楚，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

