冷眼集／執政黨小動作 又捅地方一刀

全台財力分級因財劃法修法大洗牌，長期資源匱乏、仰賴中央挹注的「窮縣」台東縣，一夜之間與首都台北市平起平坐，財力看似升等，卻是變相被懲罰，愛自稱「財政優等生」的台南市、高雄市卻級數下滑，能拿更多中央計畫型補助款，此種標準能叫各地心服口服嗎？

財劃法攻防從前年吵到今年，主計總處去年才因不滿總預算遭大砍，因此統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發在野質疑違法亂紀。而地方政府今年總預算案，才經議會審議通過，卻因中央一紙公文被調整財力分級，導致基層主計人員陣腳大亂，還必須依新版調整既有預算。

一般來說，行政院主計總處每三年會依地方政府自有財源比率的平均值，將廿二縣市分為五級，今年適逢調整期，又遇上財劃新法上路，中央主張修法後地方統籌稅款大幅提升，因此計算出全新的財力分級。

但計算結果讓各界摸不著頭緒，首先，台東縣從「最窮」直接跳級與台北「等富」，一個稅收僅十二億元的偏鄉，卻與稅收一千八百億元的首都齊平，民眾不禁想問，即使統籌稅款多拿，中央就能忽視實際情況，減少偏鄉重大建設補助嗎？縣府也埋怨財政自律反成原罪，彷彿只要多拿點錢，就得被抽走更多資源。

再者，台南市此次從第三級下滑到第五級，更與離島、彰化縣、屏東縣同為「窮縣」，高雄市也下跌一級至第四級，意味著身為直轄市的南二都，未來反而能拿更多補助。此計算乍聽之下有些荒謬，也不免令人質疑，中央又藉由財力分級上下其手，試圖讓綠營縣市「回血」。

持平來說，新版財劃法雖有不盡完美之處，但中央高舉分配公平，卻端出「超乎現實」狀況的財力分級，讓好不容易因修法而脫貧的縣市，又要面臨自籌款暴增的窘境。中央總預算爭議還未解，執政黨又大搞小動作，暗捅藍營執政縣市一刀，如此冤冤相報，朝野僵局何時才能了？