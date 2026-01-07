聽新聞
0:00 / 0:00

「早知不要乖乖還錢」饒慶鈴：中央懲罰財政優等生

聯合報／ 記者尤聰光陳雅玲萬于甄郭政芬王燕華黃羿馨／連線報導
台東縣長饒慶鈴直言難以理解中央財力級次，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。本報資料照片
台東縣長饒慶鈴直言難以理解中央財力級次，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。本報資料照片

新版財力級次名單出爐，台東縣與新竹縣市和台北市都並列第一級。尤其是台東縣，從第五級躍升至第一級，縣長饒慶鈴直言難以理解，質疑中央「懲罰財政優等生」，早知道不要乖乖還錢就好了。

花蓮縣則從第五級一口氣升到第二級，縣府表示，花蓮比六都高雄、台南市還高，實在不公平，將讓縣市間的「垂直公平」惡化。

台東：欠債反有利

「新年竟收到這樣的『驚喜大禮包』。」饒慶鈴說，台東縣過去幾年辛苦還債、維持財政紀律，卻換來更沉重的財政責任，這樣的制度設計「欠債反而較有利」，對努力自律的地方政府而言，並非好的示範，反而加重地方負擔。

饒慶鈴說，北市人口近三百萬，稅收高達約一千八百億元，台東縣人口僅約廿二萬人，稅收約十二億元，兩者在財政規模與結構上存在極大差距。

饒慶鈴表示，新竹縣、市有科學園區作為重要的財源支撐，台東沒有科學園區，只因財政自律、降低負債，就被列與台北、新竹縣市相同財力級次，令人質疑。

張麗善：相當錯愕

雲林縣由第五級調升為第四級，高於台南、彰化等縣市，縣長張麗善直言「相當錯愕」，反問「雲林何時變得這麼有錢？」質疑中央調升財力等級的依據，歲入未增加的情況下，形同「逼地方舉債」，縣府將函文中央表達嚴正立場。

新竹縣從第三級躍升至第一級，縣政府昨回應，今年度各項重大建設經費已編列，仍繼續推動，不受影響；未來在爭取補助時，也會要求各局處建議中央提高補助比率。

新竹市連跳兩級成為第一級，新竹市政府主計處說，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率，來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。

黃偉哲：很不得已

至於台南市則是連降兩級、從第三級變第五級，市長黃偉哲指出，新版財劃法使台南財政陷入窘境，對比台北還能喊出營養午餐免費，福利政策大灑幣，台南財政收入明顯大幅減少，財力被評估連降二級，真的是很不得已。

延伸閱讀

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

相關新聞

立院明審議人工生殖法修法 立委陳昭姿：代孕入法是一生最大的願望

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審行政院版「人工生殖法」，該草案目前將適用範圍擴大至年滿18歲單身女性及女女同婚者，...

年稅收相差1千7百多億！政院縣市財力分級 台東、北市同列第一

新版財劃法今年正式上路，行政院主計總處為此調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」。原本被視為窮縣的台東縣、新竹縣市，...

「早知不要乖乖還錢」饒慶鈴：中央懲罰財政優等生

新版財力級次名單出爐，台東縣與新竹縣市和台北市都並列第一級。尤其是台東縣，從第五級躍升至第一級，縣長饒慶鈴直言難以理解，...

冷眼集／執政黨小動作 又捅地方一刀

全台財力分級因財劃法修法大洗牌，長期資源匱乏、仰賴中央挹注的「窮縣」台東縣，一夜之間與首都台北市平起平坐，財力看似升等，...

修國安法 藍轟綠對不起鄭南榕

政院提出國安法修正草案，鼓吹武統言論罰百萬，立法院內政委員會昨排案審查。國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由，要求...

TPASS斷炊？綠籲審總預算 藍酸情勒

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的ＴＰＡＳＳ恐斷炊，地方自籌款墊付估最多撐到二月底。交通部公路局坦言，ＴＰＡ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。