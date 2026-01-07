立院明審議人工生殖法修法 立委陳昭姿：代孕入法是一生最大的願望

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審行政院版「人工生殖法」，該草案目前將適用範圍擴大至年滿18歲單身女性及女女同婚者，但與與代理孕母脫鉤。長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿，仍盼代理孕母法制化，「這是我一生最大的心願」希望可以完成它。民進黨團總召柯建銘則表態將依照院版通過，若審查順利，「人工生殖法」修法有望今天出委員會。

陳昭姿對於修法表示，民眾黨的版本不是不能討論，但不能排除子宮病變的女性，代孕一定要納入，因子宮病變可能發生在所有女性身上，全體都應受到保護，她必須守住有代孕需求，卻不敢出面，只能在半夜哭泣的病友，她必須堅定的守住，「如果放棄，病友一定會絕望而更加哭泣」，這是反對的人，無法看到的。

「我無法理解，也無法接受，為何代孕與人工生殖法脫鉤、切割或分開處理？」陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術，也就是試管嬰兒，目前全世界卅多個國家已將代孕入法，且多是寫入人工生殖法。衛福部國健署前署長吳昭軍經30多次專家會議及收集意見，參考其他國家做法，成功將代孕納入「人工生殖法」修正草案，但執政黨立委用意識形態杯葛、阻擋，所謂的脫鉤就是「以脫代騙」。

陳昭姿說，應讓子宮病變、有生育需求的人，實現他們成立家庭的美夢及心願，因此，脫鉤的說法，在技術、科學、道理上都說不過去，如今立院三黨版本都不同，她會盡力協調，近日持續與民進黨、國民黨立委溝通，今天會議也會持續溝通，希望反對的委員可以放下陳見、彼此包容，理性討論，不要有太多的杯葛，讓修法可以納入代孕制度，將法案送出委員會，「這是我最大的期待」。

台灣少子女化問題嚴峻，更是國安問題，陳昭姿說，民眾黨主席柯文哲十分重視「人工生殖法」，近日拜會立法院長韓國瑜、立法院各黨團總召，如民進黨團總召柯建銘等，未來若法條進入政黨協商，期盼可以加速審議，柯文哲也提醒她要用理性的方式溝通。她說，倡議代孕已30年了，期望讓想生育但有困難的人，可以利用代孕制度，擁有自己的孩子，同時可以搶救出生率。

至於，民眾黨立委有兩年必須卸任的條款，陳昭姿說，當初主席柯文哲力邀她入黨時，彼此間有個約定及承諾，就是推動「人工生殖法」修法，並將代孕入法，如果她今天不推，台灣永遠不會談這件事情，「代孕制度入法，這是我一生最大的心願」，希望可以完成它，往後，不論是不是立委，她都會持續關心代孕的議題。