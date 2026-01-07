新北總預算三讀 藍盼中央公平、綠籲侯助中央預算能送審

新北市議會今天三讀通過新北市政府115年度總預算案，統刪6億4700萬元。民進黨團指出，中央總預算至今還沒送立法院審議，盼新北市長侯友宜與立委溝通讓中央預算順利審議，避免影響地方施政；國民黨團也呼籲中央落實財政收支劃分法精神，公平對待地方財政。

民進黨團總召廖宜琨說，預算協商中，黨團已爭取研議老人假牙補助，並推動擴大敬老愛心卡使用至超商等通路，為市民福利把關，黨團也提出臨時動議，要求比照台北、桃園，研議新北市國中小營養午餐免費政策，盼新北在社會福利與城市競爭力上不落人後。

廖宜琨說，新北市的預算已然通過，呼籲侯友宜應與自家立委溝通，高抬貴手讓中央預算得以審議，中央補助地方項目也能提早確定。

國民黨團書記長王威元指出，敬老愛心卡點數是否可累積、並擴大至超商、藥局等通路，是跨黨派共同關心的長者需求，樂見市府承諾朝制度優化方向研議，並於6月提出評估方案。

國民黨團副書記長黃心華表示，市府已同意將營養午餐有機蔬菜補助擴及私立中小學，讓公私立學生獲得公平對待；副書記長蔡健棠則提醒，市府未來應及早與議會溝通重大政策，避免審議卡關；副書記長游輝宂也呼籲中央落實財劃法精神，公平對待地方財政。