身障權法修法⋯立委提案擴大定義納短期障礙者 衛福部反對：資源有限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
攸關130萬身障人口的「身心障礙者權益保障法」18年未大修，朝野各黨團及行政院版共33案今天在立法院社福及衛環委員會逐條審查。記者林琮恩／攝影
攸關130萬身障人口的「身心障礙者權益保障法」18年未大修，朝野各黨團及行政院版共33案今天在立法院社福及衛環委員會逐條審查。記者林琮恩／攝影

攸關130萬身障人口的「身心障礙者權益保障法」18年未大修，朝野各黨團及行政院版共提出33案，今在立法院社福及衛環委員會逐條審查。多名立委引述民團反應的困境，欲使用各項服務時，常被問「你有身障證明嗎？」呼籲放寬身障資格認定，納入短暫或間歇障礙者，符合國際身障權利趨勢。但衛福部認為資源有限，反對這項修法，朝野溝通無果，條文保留至下輪討論。

身障定義在「身障權法」草案第5條規定，民眾黨黨團、立委范雲、立委伍麗華提案版本，均將身障定義從現行身體構造損傷或不全等永久性傷害，擴大到「長期、短暫或間歇」損傷，且影響其活動參與者，可經評估取得身障證明。伍麗華說，障礙團體反應，不少障礙者因難以取得身障證明，申請支持服務、輔具、就業資源時，被一句「你有障礙證明嗎？」拒於服務體系門外。

立委王正旭表示，以癌症病人為例，英國在癌症患者確診當下就認定其為身心障礙者，我國則需歷經長期治療階段，確認符合身障條件，才能獲得身障認定，但對於病友來說，初診斷癌症前3個月至半年時間，需密集接受治療，對外界資源需求更高，若能擴大身障定義，對病人更有幫助，相關資源只要提供一段時間，病人康復後就不一定需要身障資源協助。

范雲表示，現行條文定義身障者為身體系統構造或功能，損傷或不全，實務認定時以長期損傷為主，但障礙情況有時存在半年或一年，「這是否該算長期損傷？」建議修法應保留空間，讓民眾障礙情況延續一段時間，且確實影響正常生活時，有經過鑑定，取得照顧資源的權利。

衛福部社家署長周道君說，不建議把短暫障礙納入身障定義，原因是身障資源有限，應聚焦於長期障礙、需求性高的障礙者，間歇障礙若持續發生，在認定上也可視為長期障礙；至於短期障礙，現行已可透過醫療端資源，包括健保急性後期照顧等，幫助病人恢復正常生活。

衛福部次長呂建德說，身障證明取得後，障礙者可獲得很多權利，政府相應有許多義務，包括提供健保保費補助、稅賦減免、大眾運輸票價減免等，在追求修法與聯合國身障權利公約（CRPD）對齊時，應重視可執行性，否則身障權法將淪為另一部「壯世代促進法」。

立委王育敏說，既然要重啟身障權法修法討論，政府應重視身障者實務上遇到的困境，如遇資源不足，應設法補充，而不是排除身障者使用資源的權利。

身障者 病人 修法

