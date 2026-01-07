新北115年總預算三讀 統刪6億4700萬元

新北市議會審查115年度新北市總預算，今天三讀通過，其中歲出部分原本編列2612億1019萬8000元，經過各黨團協商，統刪6億4700萬元。歲入原列2419億5802萬6000元，刪除2億3496萬6000元。剩餘特種基金部分明天繼續再戰。

今天國民黨團也甲級動員，力拚預算能夠今天順利通過，議會也特地延長審查時間至晚間6時，預算三讀後，新北市長侯友宜也到場致意，並與議場內議員合照。

新北市政府編列的115年度總預算，歲出規模2612億餘元，較114年度成長17.42%，其中教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出，分別占歲出總額31.85%、21.73%、18.73%，為比重最高前3項政事別項目。

歷經各黨團協商，今天議會決議，歲出統刪6億4700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整，歲入、歲出不平衡數4億1203萬4000元，除配合中央補助核定變動外，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卸金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。

議會也決議，審議刪除或刪減之預算項目及金額在預算執行期間不得編列追加減，而動支第二預備金，經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者不在此限。

國民黨團書記長王威元說，本次總預算審議過程中，因「敬老愛心卡點數是否得以累積使用，以及是否擴大至超商、藥局、農會、健身房等通路」而一度卡關，這並非單一黨派的主張，而是跨黨派議員共同反映長輩、偏鄉與弱勢族群的實際需求。欣見市府已正式鬆口，表態將朝點數可累積、並研議開放至更多場合都可使用的方向努力，並承諾於今年六月提出具體可行方案的評估報告。

王威元說，預算通過是責任的開始，感謝黨團議員同仁支持，一致同意市府通過有史以來最高的總預算，期待市府團隊要好好運用在民眾期待的建設上，也要重視這次審議預算的經驗，維持良好的府會關係。

民進黨黨團總召廖宜琨說，民進黨團持續嚴格把關與理性審查每一筆預算，市府該做到的政策就要做到，包括敬老愛心卡、假牙補助，今天黨團也提出營養午餐免費提案，希望市府能夠跟上，這些都是攸關民生、該做就一定要做的事情。既然整體預算增加，地方建設、道路鋪設等基礎建設的品質與頻率，也都必須同步提升。