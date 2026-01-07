快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，盼辛柏毅平安無事歸來。他並喊話民進黨，不要拿訓練時候的意外，跟國防預算扯上關聯，國防預算要加以審核，是因為要避免浮濫的軍購。記者屈彥辰／攝影
空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，盼辛柏毅平安無事歸來。他並喊話民進黨，不要拿訓練時候的意外，跟國防預算扯上關聯，國防預算要加以審核，是因為要避免浮濫的軍購。記者屈彥辰／攝影

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上下衷心期盼，辛柏毅上尉平安無事歸來。他並喊話民進黨，不要拿訓練時候的意外，跟國防預算扯上關聯，國防預算要加以審核，是因為要避免浮濫的軍購。

飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正搜救中。吳宗憲受訪表示，希望辛柏毅上尉趕快平安歸來，這是全國上下一致的想法，且也真的祝福能身體無恙，希望搜救單位趕快把辛上尉帶回來。至於訓練方面的問題，在訓練中有些狀況發生，全世界的軍隊都會有可能，這並不存在說我方訓練是否精良、是否有問題，這一塊不是這個問題，何況戰機飛行速度非常快，尤其是夜間飛行，還有空間迷向等因素，能培養出飛行員，這都是驕傲，每位飛行員都是心中的英雄。

吳宗憲說，國民黨上下衷心期盼，辛柏毅上尉平安無事歸來。不管在任何國家，戰機飛行員都是非常珍貴的國家資產，都不希望有意外狀況，全國一起集氣。

針對民進黨立委王定宇喊話藍白儘速審查國防預算，吳宗憲說，「我真的很討厭做這樣的論述」，不要拿訓練時候的意外，跟這些國防預算等扯上關聯，對於國防預算、國防，國民黨從以前到現在都講的非常明確，「我百分之百支持國防，痛恨叛國者」，這是國民黨一直以來的想法。

吳宗憲強調，國防預算要加以審核是因要避免浮濫軍購，所有採購預算都是人民的血汗錢，希望使用上能讓CP值達到最高。國防預算的刪除不等於不希望有強大的國防，很多時候是希望有強大的國防，但錢必須要花在刀口上，要買足夠的武器、適合用的武器，而不是去買無法交貨、一直不來的武器，這是國民黨在國防預算審查上的核心重點。

國防預算 國民黨 戰機 吳宗憲 F-16

延伸閱讀

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

爭取宜蘭縣長選戰提名！吳宗憲拋政策辯論 張勝德：機制並無辯論

轟政府「賴帳」不發新版警消退休金 吳宗憲助提告：律師費我出

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲鼻酸寫下「與貧窮的距離」回響大

相關新聞

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦...

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上...

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表...

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北...

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方...

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。