盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上下衷心期盼，辛柏毅上尉平安無事歸來。他並喊話民進黨，不要拿訓練時候的意外，跟國防預算扯上關聯，國防預算要加以審核，是因為要避免浮濫的軍購。

飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正搜救中。吳宗憲受訪表示，希望辛柏毅上尉趕快平安歸來，這是全國上下一致的想法，且也真的祝福能身體無恙，希望搜救單位趕快把辛上尉帶回來。至於訓練方面的問題，在訓練中有些狀況發生，全世界的軍隊都會有可能，這並不存在說我方訓練是否精良、是否有問題，這一塊不是這個問題，何況戰機飛行速度非常快，尤其是夜間飛行，還有空間迷向等因素，能培養出飛行員，這都是驕傲，每位飛行員都是心中的英雄。

吳宗憲說，國民黨上下衷心期盼，辛柏毅上尉平安無事歸來。不管在任何國家，戰機飛行員都是非常珍貴的國家資產，都不希望有意外狀況，全國一起集氣。

針對民進黨立委王定宇喊話藍白儘速審查國防預算，吳宗憲說，「我真的很討厭做這樣的論述」，不要拿訓練時候的意外，跟這些國防預算等扯上關聯，對於國防預算、國防，國民黨從以前到現在都講的非常明確，「我百分之百支持國防，痛恨叛國者」，這是國民黨一直以來的想法。

吳宗憲強調，國防預算要加以審核是因要避免浮濫軍購，所有採購預算都是人民的血汗錢，希望使用上能讓CP值達到最高。國防預算的刪除不等於不希望有強大的國防，很多時候是希望有強大的國防，但錢必須要花在刀口上，要買足夠的武器、適合用的武器，而不是去買無法交貨、一直不來的武器，這是國民黨在國防預算審查上的核心重點。