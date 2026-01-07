快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局長鍾鳴時。本報資料照片
新北市交通局長鍾鳴時。本報資料照片

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北北桃生活圈通勤族每天仰賴的重要民生服務，為確保民眾通勤權益、維持公共運輸正常運作，新北市府將全力以地方財政資源支撐定期票政策，確保服務穩定不中斷。

鍾鳴時說，交通局今年度已編列11億元預算，用於支應定期票相關經費，雖然中央與地方政府115年度預算目前仍在審議中，但凡屬新北市應負擔的經費，市府都會依既有機制，持續撥付予各公共運輸業者，不會讓業者因制度運作受到衝擊。

鍾鳴時指出，中央補助款若未如期撥付，將會對定期票整體運作造成壓力，但1200都會通定期票每月平均有約54萬人購買使用，銷售量更占全國TPASS定期票的9成，早已不是單純的交通政策，而是攸關民生的重大公共服務，中央與地方政府理應共同承擔照顧民眾的責任，不應影響通勤族每天的上班、上學與生活節奏。

鍾鳴時說，基北北桃公共運輸平台12日召開工作會議，基北北桃4市交通局處早已事先安排相關討論議題，由於本

次中央補助款攸關重大交通民生服務營運，4市也有共識將納入新增提案一併研議。

交通局說，TPASS 1200都會通定期票是串聯基北北桃四市生活圈、促進區域共榮的重要基礎。新北市政府將秉持「市民權益優先、業者營運穩定」兩大原則，持續全力維持定期票政策正常運作，讓通勤族安心搭車、生活不中斷，也請市民朋友持續支持便捷又友善的公共運輸服務。

通勤族 TPASS 新北

延伸閱讀

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

相關新聞

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦...

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上...

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表...

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北...

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方...

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。