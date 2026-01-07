快訊

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。桃園市政府將墊付中央應支付的補助款，也呼籲中央採納意見做出因應措施。記者陳俊智／攝影
中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表示會先用地方年編列的預算經費墊付，也呼籲重要不宜任意中斷，各級政府應共同承擔照顧市民責任。

據查，桃園在TPASS基北北桃1200定期票部分，一年所需運費補助約13.69億元，經費由中央負擔7.49億元，地方負擔6.2億元。在TPASS桃竹竹苗定期票部分，一年所需運費補助約0.95億元，中央負擔0.6億元，地方負擔ㄢ0.35億元。

桃園市政府評估，若由地方編列的年度補助款墊付中央應支付的款項，經費僅能維持TPASS正常運作3個月到5個月，已向中央反映「TPASS絕對不能斷炊」立場，同時也提出過渡時期的因應之策。

桃園市政府表示，TPASS基北北桃1200定期票屬延續性重大交通民生政策，對減輕通勤負擔及提升公共運輸使用率具實質效益，中央不宜任意中斷，各級政府應共同承擔照顧市民責任。考量中央政府115年度總預算尚未完成審議，為維持定期票政策持續推動，屬地方政府應負擔經費，建議仍依既有機制持續撥補各運具業者。

桃園市交通局指出，TPASS補助經費不到位，對市區公車、國道客運、公路客運及YouBike等民營業者衝擊最大，嚴重恐影響公司營運生存，建議優先墊付；至於台鐵及北北桃各捷運公司的款項，建議由各公司自行調度因應。若台鐵與各捷運公司補助款項能暫緩，TPASS在中央經費卡關的情況下，還能撐更長時間。

交通局也說，若去年度中央補助款尚有未執行剩餘款，建議中央依規定不予繳回，讓地方持續撥付給各運具業者使用，以確保政策穩定運作。

