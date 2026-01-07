TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方款支應，另將會同桃竹苗縣市共同研商因應措施，以維護民眾權益。

今年度中央政府總預算遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助TPASS的窘境，一旦補助斷炊，將衝擊每月約98.2萬名TPASS通勤月票使用者。

桃竹竹苗去年底評估啟動應變機制，將今年各自的自籌款、配合款等投入因應，最多僅能再支撐2個月，若中央政策不延續，恐影響TPASS政策。

新竹市政府交通處表示，考量中央政府115年度總預算尚未完成審議，市府會先以地方款支應，另將會同桃竹苗縣市共同研商因應措施，以維護民眾權益。

市府表示，2025年交通部核定總經費約3.48億元，桃竹竹苗月票4種方案累積65萬人次購買，超過2800萬人次使用。

新竹市政府交通處表示，TPASS為中央改善公共運輸的重要政策，市府會持續關注中央預算審核情形，與鄰近縣市研商因應。