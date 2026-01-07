快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊。記者潘俊宏／攝影
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊。記者潘俊宏／攝影

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方款支應，另將會同桃竹苗縣市共同研商因應措施，以維護民眾權益。

今年度中央政府總預算遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助TPASS的窘境，一旦補助斷炊，將衝擊每月約98.2萬名TPASS通勤月票使用者。

桃竹竹苗去年底評估啟動應變機制，將今年各自的自籌款、配合款等投入因應，最多僅能再支撐2個月，若中央政策不延續，恐影響TPASS政策。

新竹市政府交通處表示，考量中央政府115年度總預算尚未完成審議，市府會先以地方款支應，另將會同桃竹苗縣市共同研商因應措施，以維護民眾權益。

市府表示，2025年交通部核定總經費約3.48億元，桃竹竹苗月票4種方案累積65萬人次購買，超過2800萬人次使用。

新竹市政府交通處表示，TPASS為中央改善公共運輸的重要政策，市府會持續關注中央預算審核情形，與鄰近縣市研商因應。

TPASS 新竹 總預算

延伸閱讀

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

竹市到宅坐月子服務升級 非設籍產婦也可申請媒合

中央預算卡關恐衝擊TPASS！南市府將邀鄰近縣市商討 籲中央盡速審議

TPASS預算中央未過影響通勤族 屏東縣府：自籌款撐1個月

相關新聞

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦...

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上...

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表...

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北...

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方...

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。