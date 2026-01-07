快訊

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培呼籲蔣萬安，拿手機打電話給同黨立委溝通，蔣萬安表示，行政院與立院坐下來好好談才是關鍵。記者林澔一／攝影
藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培呼籲蔣萬安，拿手機打電話給同黨立委溝通，蔣萬安表示，行政院與立院坐下來好好談才是關鍵。記者林澔一／攝影

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦撐到1月底，呼籲蔣萬安拿手機打電話給同黨立委溝通，才能解決辦法。蔣萬安今表示，一直都和台北市的立委保持聯繫，最關鍵還是要呼籲行政院應該好好坐下來和立法院溝通。

簡舒培表示，2025年TPASS每月銷售量約55到60萬張，逾50萬民眾固定使用；基北北桃TPASS「每日」平均使用約150萬人次，補助支出約1700萬元。根據台北市交通局資料，2025年的經費裡，初估中央及地方補貼款約63億，其中中央分攤55%、約35億元、地方分擔45%、約28億，台北市則分攤約14億元。

簡舒培說，中央總預算案遭藍白惡意杯葛無法交付委員會審查，也導致中央補助款無法撥付地方，基北北桃只能用去年的7億剩餘款先行支應；依照過去每月約5億1000萬元的補助支出，TPASS只能撐到1月底就會斷炊，政策若要持續，每天會有1700萬的補助缺口，「誰來負責？」呼籲蔣萬安趕快打給台北市5個國民黨立委，叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益。

交通局表示，今年度基北北桃4市定期票中央補助款約35.35億(55.6%)、地方負擔款4市合計約28.2億(44.4%)，而台北市編列約14億左右。據了解，若中央補助款未下來，目前地方剩餘款先行支應若再加上基北北桃各自編列預算順利在議會通過，預計可使用到5、6月。

交通局強調，會確保市民的權益讓基北北桃定期票服務不中斷，至於如何因應中央補助款沒有下來的情況，則會在12日舉行的「基北北桃公共運輸發展平臺」115年第1次工作小組會議上討論。

補助款 行政院 蔣萬安 TPASS

相關新聞

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦...

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上...

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表...

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北...

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方...

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各...

