TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦撐到1月底，呼籲蔣萬安拿手機打電話給同黨立委溝通，才能解決辦法。蔣萬安今表示，一直都和台北市的立委保持聯繫，最關鍵還是要呼籲行政院應該好好坐下來和立法院溝通。

簡舒培表示，2025年TPASS每月銷售量約55到60萬張，逾50萬民眾固定使用；基北北桃TPASS「每日」平均使用約150萬人次，補助支出約1700萬元。根據台北市交通局資料，2025年的經費裡，初估中央及地方補貼款約63億，其中中央分攤55%、約35億元、地方分擔45%、約28億，台北市則分攤約14億元。

簡舒培說，中央總預算案遭藍白惡意杯葛無法交付委員會審查，也導致中央補助款無法撥付地方，基北北桃只能用去年的7億剩餘款先行支應；依照過去每月約5億1000萬元的補助支出，TPASS只能撐到1月底就會斷炊，政策若要持續，每天會有1700萬的補助缺口，「誰來負責？」呼籲蔣萬安趕快打給台北市5個國民黨立委，叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益。

交通局表示，今年度基北北桃4市定期票中央補助款約35.35億(55.6%)、地方負擔款4市合計約28.2億(44.4%)，而台北市編列約14億左右。據了解，若中央補助款未下來，目前地方剩餘款先行支應若再加上基北北桃各自編列預算順利在議會通過，預計可使用到5、6月。

交通局強調，會確保市民的權益讓基北北桃定期票服務不中斷，至於如何因應中央補助款沒有下來的情況，則會在12日舉行的「基北北桃公共運輸發展平臺」115年第1次工作小組會議上討論。