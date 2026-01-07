快訊

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
今年度中央總預算卡關，TPASS中央補助款恐斷炊，台中市政府表示，關於中部地區TPASS的費用，中彰投苗各縣市已取得共識，會先以地方自籌款因應。圖／台中市政府提供
今年度中央總預算卡關，TPASS中央補助款恐斷炊，台中市政府表示，關於中部地區TPASS的費用，中彰投苗各縣市已取得共識，會先以地方自籌款因應。圖／台中市政府提供

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各縣市開會決議，地方政府將以自籌款因應，根據現行機制繼續補助客運業者，也希望中央盡速確認後續執行方式。

中部地區通勤月票適用地區為中彰投苗，包含中彰投苗城際方案，台中市民699元、非台中市民999元，以及台中市境內方案，市民299元、非市民599元，適用交通工具包含中捷、台鐵、客運與YouBike。

台中市交通局長葉昭甫表示，中部地區TPASS上路2年多，賣出超過87萬張，平均每月2.8萬人購入，銷售穩定；台中市今年度TPASS地方預算經議會審議通過，中央補助款涉及行政與立法程序，地方政府尊重中央權責。

交通局表示，中部地區TPASS每年總經費約3億元，中央補助約1.4億元，地方自籌約1.6億元；台中市目前以去年剩餘的預算撥付補助款，可以在1月底前支應TPASS運作，市府正同步盤點財源，確保中央政策若有調整，地方仍能推出相對應措施。

交通局強調，中彰投苗是中部共同生活圈，各縣市持續與中央溝通，也已建立橫向聯繫平台，會持續協調執行細節，目前各縣市均會先以地方自籌款因應；待中央政策方向、經費機制等更為明確，各縣市會配合政策推動，確保中彰投苗月票穩定發展。

台中市 TPASS 補助款

相關新聞

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

藍白拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，北市議員簡舒培指出，基北北桃受創嚴重，北市只能用去年的剩餘款苦...

盼F-16飛官早日歸來 藍委吳宗憲籲民進黨：別拿意外扯國防預算

空軍五聯隊飛官、上尉辛柏毅昨晚駕駛F-16戰機在花蓮外海失事，現正全面搜救中。國民黨立委暨發言人吳宗憲今日表示，國民黨上...

TPASS之亂！桃園估地方墊付最多能撐5個月 籲不能斷炊

中央總預算卡關，連帶影響數十萬人通勤所需的TPASS面臨斷炊。由於TPASS運費補助是中央地方依比例分擔，桃園市政府今表...

TPASS斷炊？新北交通局：全力支撐服務不中斷

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北交通局長鍾鳴時說，基北北桃1200都會通定期票已成為基北...

TPASS補助恐中斷衝擊通勤族 竹市先以地方款支應

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗地方自籌款最多撐2月。新竹市政府表示，會先以地方...

TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各...

