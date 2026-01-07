TPASS中央補助款恐斷炊 中市府：中彰投苗月票先靠地方自籌款

今年度中央總預算案卡關，公路局坦言TPASS通勤月票恐斷炊。台中市政府表示，中彰投苗通勤月票現有經費只能撐到1月底，經各縣市開會決議，地方政府將以自籌款因應，根據現行機制繼續補助客運業者，也希望中央盡速確認後續執行方式。

中部地區通勤月票適用地區為中彰投苗，包含中彰投苗城際方案，台中市民699元、非台中市民999元，以及台中市境內方案，市民299元、非市民599元，適用交通工具包含中捷、台鐵、客運與YouBike。

台中市交通局長葉昭甫表示，中部地區TPASS上路2年多，賣出超過87萬張，平均每月2.8萬人購入，銷售穩定；台中市今年度TPASS地方預算經議會審議通過，中央補助款涉及行政與立法程序，地方政府尊重中央權責。

交通局表示，中部地區TPASS每年總經費約3億元，中央補助約1.4億元，地方自籌約1.6億元；台中市目前以去年剩餘的預算撥付補助款，可以在1月底前支應TPASS運作，市府正同步盤點財源，確保中央政策若有調整，地方仍能推出相對應措施。

交通局強調，中彰投苗是中部共同生活圈，各縣市持續與中央溝通，也已建立橫向聯繫平台，會持續協調執行細節，目前各縣市均會先以地方自籌款因應；待中央政策方向、經費機制等更為明確，各縣市會配合政策推動，確保中彰投苗月票穩定發展。