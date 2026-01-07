盼飛官辛柏毅平安歸來 黃國昌嗆民進黨拒編軍人加薪預算

空軍一架F-16V戰機昨天在花蓮外海失事，各單位持續搜救上尉飛官辛柏毅，民眾黨主席黃國昌今天說，期盼搜救過程一切順利、飛官平安歸來。針對民進黨歸咎在野黨未審總預算，黃國昌表達嚴厲譴責，民進黨政府惡意賴帳才是真正不做正事。

民眾黨今天舉行中央委員會，針對空軍F-16V戰機發生墜海事故，黃國昌期盼搜救過程一切順利、飛官平安歸來，感謝搜救人員投入救援的辛勞。

黃國昌指出，民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，利用此次戰機事故攻訐、歸咎在野黨未審總預算，民眾黨嚴正駁斥並嚴厲譴責。

黃國昌說，面對民進黨如此下流、無恥及不長進的言行，民眾黨堅守秉持陽光的積極態度，正面迎戰無所畏懼，賴政府至今拒絕依法編列立法院三讀通過的各項預算案，其中就包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等。

黃國昌質疑，今年度中央政府總預算充斥錯假、違法及疏漏，在野黨究竟應該如何審查，而民進黨政府惡意賴帳、目無法紀才是真正的不做正事。

黃國昌表示，6600億元軍購至今只聞樓梯響，66架F- 16V戰機一架未到，離譜情事接二連三，簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，一再綁架、犧牲國軍福利作為政治肉票，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

黃國昌也說，民眾黨支持軍警消的立場從未改變，如今更是必須全力捍衛已經三讀通過、保障其福利的各項法案，並且監督各項軍備採購必須如期如質到貨，絕對無法再容忍攸關人命安全的軍購案，淪為砸錢買心酸、虛耗人民血汗錢卻買了寂寞。

黃國昌指出，立法院修法提高退休警消人員所得替代率，內政部至今拒絕依法編列新增差額預算，民眾黨已經正式啟動團體行政訴訟的行動，明天開始就會在中央黨部等地受理收件，各縣市地方黨部、全國各級公職及民代服務處也接續加入收件服務。

黃國昌強調，民眾黨說到做到，所有訴訟成本皆由民眾黨負擔，絕不漠視民進黨屢屢欺壓警消，利用軍公教製造社會對立、謀取政治私利的邪惡行徑，「軍警消人員絕對不能再被欺負、淪為民進黨只會出一張嘴說心中最軟的那一塊」。

此外，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天拜會台東縣長饒慶鈴，黃國昌則表示，今年台東跨年晚會掀起風潮，連民進黨也莫名其妙跑去蹭，饒慶鈴成功打造台東縣成為國際友善城市，也讓世界看見台東的自然與文化魅力，突破傳統框架、彰顯在地特色，絕對是民眾黨請益城市治理的典範。