中央總預算卡關恐衝擊TPASS 桃竹竹苗自籌僅能撐2個月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊。記者潘俊宏／攝影
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊。記者潘俊宏／攝影

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊，桃竹竹苗去年底開會因應，將今年各自的自籌款、配合款等投入因應，最多僅能再支撐2個月，若中央政策不延續，恐影響TPASS政策。

今年度中央政府總預算遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨無經費補助TPASS的囧境，一旦補助斷炊，將衝擊每月約98.2萬名TPASS通勤月票使用者，桃竹竹苗去年底評估啟動應變機制。

新竹縣政府交通處長陳盈州說，新竹縣預計在本周五將竹縣去年的配合款先繳付入專戶，維持半個月的桃竹竹苗TPASS正常運營。此外，上周桃竹竹苗曾為此開會商討，桃園、竹市把今年各自的自籌款編入年度預算下，願先預撥各自7成進入專戶來應急，預計只能再支撐2個月，仍須請中央加速辦理中央補助款的審查和核撥。

陳盈州說，去年桃竹竹苗TPASS營運總經費約需3億4880萬，來自中央補助就佔2億8450萬元，大約9成左右；其中新竹縣要負擔的7960萬，有6860萬是中央款，縣府原訂配合自籌款約1100萬。

由於去年使用量大增，因此竹市府向公路局提報修正計畫，竹縣配合款改增為1670萬元，且將在本周五把這筆錢撥入專戶，以此多撥付半個月的運具業者營收款。

若中央仍無法支應TPASS，是否會停辦或暫緩此案？對此，桃竹竹苗Tpass由新竹市政府主政，目前尚未討論到相關方案，但若中央政策終未能延續，恐怕只能先結束。

TPASS 新竹 總預算

