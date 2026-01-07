快訊

中央預算卡關恐衝擊TPASS！南市府將邀鄰近縣市商討 籲中央盡速審議

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲魯永明李宗祐陳雅玲／連線即時報導
嘉嘉南三縣市首長日前宣布合推「999無限搭TPASS定期票」，如今恐因中央預算卡關受到衝擊。圖／南市府提供
嘉嘉南三縣市首長日前宣布合推「999無限搭TPASS定期票」，如今恐因中央預算卡關受到衝擊。圖／南市府提供

中央預算審議迄今仍卡關，恐衝擊通勤族常使用的TPASS補助經費，即使地方自籌款墊付估最多撐到2月底，台南市交通局表示，預估暫可支撐1個月左右，但各縣市預算編列經費方式不同，待相關資訊整理確認後，會盡快邀集鄰近高雄、屏東及嘉義縣市政府共同討論。

南市交通局指出，台南市目前有台南境內299、399，及「大台南公車＋南嘉臺鐵799」、「南高屏999」、「嘉嘉南999」、「嘉義799」共6個定期票方案，票差經費每年仰賴中央補助約3億逾元，市府自籌款6000多萬元，逾8成經費仰賴中央補助。

南市交通局說明，定期票方案均以專戶方式管理，倘若中央補助斷炊，受影響最大為各運具業者，目前初步規畫先以去年度剩餘款撥付各運具業者，或採優先撥付予在地公共運輸業者為主，預估暫可支撐1個月，維持本市公共運輸服務品質。

南市府強調，強力建議中央應盡速完成預算程序並撥付補助款項，避免影響廣大公共運輸通勤族及公共運輸業者。

嘉縣府表示，縣內現有399、799、999共3個方案，中央每年補助約4100萬元，縣府每年負擔自籌款約900多萬，針對中央補助經費未到位，先以去年預撥款及剩餘款支應，大約可撐1至2個月，目前沒有暫緩或停辦規畫。

雲林縣府指出，雲林2023年底推出199元TPASS月票、2024年5月再推399元TPASS月票，若中央補助款遲未撥款，預估縣府自籌款最多只能撐到2月底，會爭取動用第二預備金暫時支應。

嘉市府表示，嘉嘉南TPASS由南市府及嘉縣府主責辦理；「大嘉義TPASS」則由嘉縣府主責推動，市府配合負擔地方自籌經費部分。而依據實際搭乘紀錄分析，多數市民主要使用的運具為中央所屬系統，包括台鐵、公路客運，中央運具依規定中央應負擔90%經費，地方自籌10%，因此，建議上述中央轄管運具，由中央及各運輸業者自行籌措因應。

