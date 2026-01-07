續拿TPASS當訴求 民進黨批：藍白卡總預算 為難通勤族

中央政府總預算持續在立法院卡關，民進黨立委王義川今天表示，這將導致包括TPASS通勤月票在內的多項補助面臨斷炊風險，呼籲藍白立委盡速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川指出，TPASS政策由中央補貼票價差額，減輕通勤族負擔，但因總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先行墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的仍是廣大通勤乘客。

民進黨台北市議員顏若芳表示，TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中，台北市長蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，呼籲藍白立委回到立院審預算，TPASS能不能「PASS」，就看藍白審不審預算。

民進黨新北市議員張維倩表示，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔。她點名國民黨立委廖先翔、洪孟楷皆在交通委員會，卻未積極為通勤族發聲，並質疑新北市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大。他呼籲桃園6位國民黨立委停止政治杯葛，盡速回到立法院審查預算，並要求桃園市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

民進黨基隆市議員曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。她質疑國民黨立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算，呼籲其正視通勤族需求，要求藍白立委儘速完成審查。