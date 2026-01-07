國安法今排審 藍營甲動應戰

行政院日前通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，將處新台幣一百萬元罰鍰。立法院內政委員會今天將排審相關修法，國民黨團發出甲級動員令應戰；民進黨團幹事長鍾佳濱指出，民進黨團對今天對委員會無預設進度，盼與在野黨溝通。

為因應境外敵對勢力滲透，行政院日前提出國安法修正草案，增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。

國民黨昨發出甲級動員令，內政委員會與不分區立委將出席，防止草案送出委員會。國民黨立委黃建賓表示，民進黨根本是打著國安法的名義，行言論審查、網路戒嚴之實，未來只要民進黨政府認定民眾的言論有問題，就可以要求網路平台刪文、甚至刪除帳號，但相關認定完全沒有明確標準，就只有民進黨政府說了算，該修法根本是迫害台灣人民的言論自由。

民眾黨團總召黃國昌表示，內政委員會今天將進行詢答，麻煩相關單位先把態度講清楚，包括是否給行政機關過多權限，反而侵害人民基本權利保障。