警消退休金「賴帳」 在野助提訴訟

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭唐筱恬屈彥辰／台北報導

今年度總預算持續卡關，在野黨要求行政院依法編列軍人加薪、警消退休金等預算。民眾黨主席黃國昌昨天舉行「賴政府惡意賴帳、民眾黨啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會表示，民進黨政府拒絕依法編列預算，依新版警察人員人事條例，警正二階每月短差達五三二六元，民眾黨將為退休警消族群進行團體訴訟。

國民黨立委吳宗憲也說，新版警消退休金已經依法執行，賴政府卻以預算未審、等待釋憲結果等理由「賴帳」，未來將協調專業律師團隊提起「給付之訴」，相關費用「我來負責」，這是為社會守住一條最基本底線。

中華民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文表示，未來等銓敘部發放年資審定函，退休警察人員將提起行政訴訟，要求政府依法給付、不可以賴帳，「政府帶頭違法，豈不是天下大亂」。退休警察人員協會總會長黃啓澤說，全國退休警察都非常憤怒，未來將全力支持全國退休警察爭取權益。

總預算 退休金 警察 消防員

