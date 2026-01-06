快訊

總預算在新年度仍未付委 政院指史上首見：盼地方籲立委履行職務

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

今年度中央政府總預算案持續卡關，行政院今天指出，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有交付委員會審議，今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔憂，盼地方政府呼籲選區立委履行審議總預算的職務。

藍白立委今在立法院程序委員會聯手表決通過，將行政院所1.25兆元國防特別條例草案、財劃法修正草案等案是否付委議事日程草案送交9日院會處理，但各界估藍白將在9日院會第6度封殺國防特別條例。

行政院發言人李慧芝說，總預算在新年度尚未付委，今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後，始能撥款補助。

她說，呼籲地方政府應請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

針對國防特別條例草案，李慧芝說，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，台灣必須積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

另針對行政院版財劃法至今仍未審，李慧芝說，現行財劃法所產生的水平分配不均問題已經浮現，例如台北市今年度統籌分配稅款大幅增加400多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差。

她說，現行財劃法垂直分配也不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展，為避免富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大，期盼立法院儘速審議行政院版財劃法部分條文修正草案，才能真正均衡台灣、讓民眾受到均衡照顧。

