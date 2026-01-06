【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻

中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都將下鄉。賴才說藍白彈劾他是浪費時間，但嫡系立委卻馬上搞出烏龍提案；去年賴的團結十講才講了四講就草草收場，大罷免以32比0慘敗，又是誰在浪費時間？總預算卡關難道只有上街頭一途嗎？賴清德浪費全民時間已成常態。

賴清德總統滿腦心思鬥在野黨，元旦新年談話向在野「挑釁」，稱根據憲法、憲政規範及立法院職權行使法規定，藍白在立法院席次沒有達到三分之二，因此對總統的彈劾，根本通過不了，為什麼要把寶貴的時間浪費在這裡？「你明知道沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間，不如把寶貴時間拿來審查總預算」。

在野黨無視國會席次沒有達到三分之二仍要執意提彈劾，自有其政治意涵，是不是浪費時間？由國人來評判，總統說在野黨浪費時間，自屬不宜；何況，去年大罷免期間，多家民調顯示根本過不了，根據柯建銘爆料，賴清德還周周開會，綠委王世堅都說「國事如麻」了，賴怎麼會有這種美國時間開這種會？

更扯的是，賴清德和黨鞭周周開會還不夠，自己更披掛上陣說要團結十講，其實是假團結之名行大罷免宣傳之實。

結果去年6月啟動「團結國家十講」系列演說，聲稱要透過「選舉與罷免」可以打掉民主制度中的「雜質」，公開為大罷免背書，講到四講就無以為繼，726第一波大罷免以25比0作收，823第二波大罷免5：0收場。民進黨公職人員及民團忙了大半年，有沒有浪費時間？大家心裡都清楚。

賴清德好了傷疤忘了痛，現在連總預算卡關都想上街頭解決。民進黨宣稱下鄉是既定公務行程，並非如去年的「人民是頭家」專案宣講，總統和閣揆會在下鄉行程中強化對總預算審查必要性的宣傳。但問題是，賴清德日前就在公開場合向全民傳遞「總預算須在年底前審完，否則違憲」的錯誤訊息，國人還真不敢想像，賴下鄉宣傳會說出什麼更離譜的話。

要思考的是，總預算卡關真的非得要總統及閣揆下鄉去宣傳嗎？是要宣傳什麼？過去賴清德擔任台南市長期間，曾因抗議議長涉賄選案拒絕進入議會長達232天，當然也卡住總預算，當時藍營指責賴不進議會導致市政空轉，賴辯稱他是為「對抗黑金」，並認為不進議會對市政運作無重大影響。

如今藍白只不過是要求民進黨把立法院三讀通過的法案，包括提高職業軍人待遇與警消福利的預算編入預算書內，立法院才能依法審議，賴清德過去說市府總預算卡關不影響市政運作，為什麼中央政府總預算卡關就非得要下鄉宣傳？難道別無他法？

陳水扁是賴清德的對照組，賴其實可以參考過去陳是如何化解總預算僵局。陳水扁執政時期也面臨國會朝小野大局面，總預算案多次卡關，扁靠的是不斷的朝野協商，甚至馬拉松式的會議，穿插各種妥協及讓步，化解層層關卡，連覆議的手段都僅止於研議，一次都沒有派上用場。賴有時間下鄉宣傳，但真正的戰場還是在國會，不如多花點時間看看當年阿扁是怎麼辦好正事。