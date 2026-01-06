總預算案綠盼以蒼生為念 藍：這部總預算不合法

快訊

中央社／ 中央社

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，民進黨立法院黨團今天舉TPASS補助為例，呼籲在野黨以天下蒼生為念，預算審議不能拖、全民福祉不能斷，大家一起支持讓總預算案盡速付委審查。

對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強在立法院受訪表示，賴政府不肯依照立法院所三讀通過的法律，編列軍人加薪、警消退休保障等相關預算，所以賴政府送來立法院的這部總預算，就是不合法的總預算。換言之，在卡總預算的就是不依法編列的賴政府。

民眾黨團總召黃國昌今天在黨部記者會時表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰放話下鄉宣講，他建議可以宣講「為何不公布國會三讀通過的法律」，甚至不編列依法通過的預算；對於總預算，民眾黨團立場清楚，要依法審議，就先依法編列。

根據主計總處送交立法院的報告，民國115年度總預算未審議通過不得動支的預算為新台幣2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳與林月琴今天在立法院召開「人民蒼生為念，全民福祉不能斷，預算審議不能拖」記者會。

鍾佳濱說，國防部已說明，時間已成為防衛作戰昂貴不可逆的資源，因此拖延預算審議，不只會造成國家防衛的壓力，也對台灣社會經濟繁榮帶來隱憂，民進黨團誠懇呼籲在野黨要以人民蒼生為念。

張雅琳表示，行政院早就將總預算案送來立法院審議，但現在卻被卡住，因此影響到TPASS補助，北北基桃這4個國民黨執政的縣市，也將開會討論，而她認為，盡快讓總預算可以付委，才是真正能救TPASS的關鍵良藥，才能讓通勤族使用這項良善的政策。

輿情回應階段，有媒體詢問提到，前台灣民眾黨主席柯文哲2日來立法院拜會民進黨團時，民進黨團總召柯建銘有拜託柯文哲幫忙總預算案、軍購等問題。

鍾佳濱說，柯建銘當時非常誠懇的請託，希望總預算案及國防特別條例能得到民眾黨的支持，也希望未來能在柯文哲的影響力之下，能讓民眾黨與民進黨有進一步合作的可能，而合作可能的起點就是希望從總預算付委審議開始討論。

立法院 民進黨

【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻

中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...

總預算卡關 賴清德擬下鄉…醫嘆他「土直」示警小心被「換賴」

今年中央總預算卡關，傳出賴清德總統將下鄉說明總預算案。時事評論家、醫師沈政男剖析賴的「土直」個性，勸他要看懂民調，4成滿...

民進黨團再喊：在野若再擋總預算 多項社福經費將告吹

今年度中央政府總預算在立法院卡關，民進黨立院黨團今天表示，若藍白繼續擋總預算案，包括強化國防相關事宜、通勤族TPASS補...

總預算僵局 賴總統、卓揆將下鄉宣講

為推進在立法院卡關的今年度中央政府總預算案，傳執政黨規畫透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，訴諸民意...

受聘最高顧問 王金平：盼促政局和諧 助國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文今率四位副主席拜會立法院前院長王金平，並致贈國民黨最高顧問聘書。王金平表示，將朝三方向努力，包括希望以天...

總預算僵局 鄭麗文：問題癥結在賴總統心魔 不尊重國會

中央政府總預算案與國防特別預算持續卡關，傳出賴清德總統擬親自下鄉跟社會大眾說明。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴總統和行政院...

