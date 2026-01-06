總預算卡關 賴清德擬下鄉…醫嘆他「土直」示警小心被「換賴」

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統（右）去年12月出席新北市雲林同鄉會活動。本報資料照
今年中央總預算卡關，傳出賴清德總統將下鄉說明總預算案。時事評論家、醫師沈政男剖析賴的「土直」個性，勸他要看懂民調，4成滿意度是警訊，大罷免結果也已證明，若朝野繼續對峙，別說2028連任失敗，黨內「換賴」也不無可能。

沈政男指出，行政院不同意立法院通過法案，只有覆議與解散國會，頂多去釋憲，沒有不副署，不副署等於是廢弛職務！但現在僅5名大法官在釋憲，未來若這些釋憲案被推翻，政治與法律責任都會被追究，而賴清德至今並未以總統角色制止。

賴總統竟還打算下鄉，宣講總預算沒過的事情，跟大罷免那時的做法一樣，顯然他仍打算跟藍白繼續鬥下去，問題是大罷免已經證明此舉沒有幫助。且都已是AI時代了，怎麼還會相信下鄉、在廟前廣場宣講能有多少擴散效應？

他進一步表示，賴清德有一股揮之不去的土直氣質，就台灣話說的「土直」擇善固執，但也欠缺彈性、社交不夠細膩，而他又好勝、求完美、不願認輸，使得他有絕對贏面時，善於壓制對手，但在不能占上風時，就不懂得轉圜與折衝。

以賴清德2004年因行車問題被打為例，他認為，賴清德當場若用另一種方式溝通，先同理對方可能有急事、開車技術很好、車子很好看等，再提出糾正，是不是對方火氣沒那麼大？同理，面對在野，甚至中共，是否也能用不同方式來溝通？

沈政男也提醒賴「必須看懂民調」，他說，賴的4成滿意度是一個警訊，別說2028可能連任失敗，若黨內有異見，「換賴」也不是不可能。尤其大罷免結果已證明，賴必須釋出部分權力，不然朝野繼續對峙下去，不只不討人喜歡，也不會被尊敬。

大罷免 賴清德 總預算 沈政男 民調

