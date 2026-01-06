快訊

民進黨團再喊：在野若再擋總預算 多項社福經費將告吹

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。記者蔡晉宇／攝影

今年度中央政府總預算在立法院卡關，民進黨立院黨團今天表示，若藍白繼續擋總預算案，包括強化國防相關事宜、通勤族TPASS補助、桃園鐵路地下化、治水預算、婚育補助等經費都將斷炊，呼籲在野黨不要犧牲民眾利益。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，依預算法規定，若總預算未能完成審議，政府僅能沿用前年度既定預算，新興資本支出及新增計畫則須待預算案完成審議後始得動支，恐衝擊多項新政策推行。

民進黨立委林楚茵表示，眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但他們根本搞錯對象，卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委，先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，這些選民出來的區域立委，現在根本是在懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長「受苦哭哭」，應趕快將總預算案付委審查，通過總預算啦。

