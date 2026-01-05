侯友宜：希望中央地方好好協調 讓總預算順利通過

中央總預算案卡關，新北市長侯友宜表示，很希望中央與地方，尤其中央的民意代表，大家好好互相協調、充分討論，讓總預算能順利、預算能快速通過。

新北市政府指出，今天為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，侯友宜一早就前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，祈願阿彌陀佛保佑市政順利、市民平安喜樂。

侯友宜接受媒體聯訪時，針對財政收支劃分法修法卡關等相關問題表示，「很希望中央跟地方，尤其我們中央的民意代表，大家好好互相協調，大家充分討論，讓總預算能夠順利。」

他表示，很多問題其實是可以解決的，只要彼此之間溝通、體諒及包容，創造一個好的氛圍，讓總預算能夠順利審查，那中央與地方一定可以更密切配合，「預算對我們來講，是一年一度非常重要的建設推動，我們期待能夠快速通過」。