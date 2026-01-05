總預算僵局 鄭麗文：問題癥結在賴總統心魔 不尊重國會

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

中央政府總預算案與國防特別預算持續卡關，傳出賴清德總統擬親自下鄉跟社會大眾說明。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴總統和行政院長卓榮泰畫錯重點，總預算之所以無法順利送立院，是因為賴卓不尊重國會三讀通過的法案，其中包括預算編列。

鄭麗文今致贈立法院前院長王金平最高顧問聘書。她在受訪時指出，賴、卓如果真心關心國防力量，提高職業軍人待遇、警消福利，為何要遭到執政當局無情的拒絕？這對軍人士氣無疑是嚴重打擊，如何提振國軍士氣、期待國軍保家衛民，如果這點總統跟院長都做不到，又如何來審總預算？

鄭麗文批評，賴總統現在擺明不想面對問題癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治、非理性製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福。

鄭麗文表示，在野有最大的誠意，希望中華民國憲政順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題癥結在賴清德心魔，雖是少數總統，仍可透過智慧來跟國會共商國是推動國政，而非任性耍賴。她希望賴總統重新端正心態，做全民總統，而不是心心念念把在野黨當作假想敵 ，如果一直把在野當死敵，台灣如何團結對外，希望賴三思。

國民黨主席鄭麗文今率四位副主席拜會立法院前院長王金平，並致贈國民黨最高顧問聘書。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今率四位副主席拜會立法院前院長王金平，並致贈國民黨最高顧問聘書。記者鄭媁／攝影

