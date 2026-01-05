受聘最高顧問 王金平：盼促政局和諧 助國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文今率四位副主席拜會立法院前院長王金平，並致贈國民黨最高顧問聘書。王金平表示，將朝三方向努力，包括希望以天下為公，讓政局和諧；促進兩岸和平，以及協助國民黨正常發展，讓國民黨贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨選舉。

鄭麗文會後受訪指出， 王金平在戰後民主化的歷史占有重要的一席之地，在其從政崗位上有卓越貢獻，是國民黨非常具代表性的政治人物，如今國際局勢詭譎、兩岸局勢艱險，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局 。

鄭麗文說，王金平在中華民國民主化的歷史過程中，經歷過所有最艱困的時刻，也發揮他的高度智慧，如今國家和國民黨非常需要他，希望透過他的完整歷練、長年從政以及高度智慧，協助黨為國家艱困局面奉獻心力。剛剛院長也勉勵，希望一切國民黨將人民利益放第一位，一切為公。

鄭麗文說，王金平用他的高度，希望協助黨重新思考今日的困局，如何突破國內政治僵局，團結2300萬人民，為兩岸和平邁出重要的歷史一大步，王也鼓勵她上任黨主席肩上很沉重，給了很多肯定；很多黨不足之處，希望未來用更大格局，為國家人民調整，尋求更多進步， 讓國民黨為中華民國作出更多貢獻。

媒體詢問，傳出原要讓智庫執行長督導南部選情，後改聘王金平擔任最高顧問督導南二都選情？鄭麗文表示，完全誤傳，她已請張顯耀擔任智庫執行長，也積極希望在南台灣成立智庫中心，並無請張督導南部選情，相關訊息空穴來風，並非事實。

至於黨內提名和輔選作業，鄭麗文說，都在按照步驟積極推動當中，王金平的影響力也不是只有南台灣，國家大政、兩岸和平、憲政僵局與全台輔選，都非常希望請教王金平，他對黨內參選者本就愛護有加，未來也會積極協助。

王金平說，國內政局非常對立，可以說盤根錯節，朝野之間愈結愈深、愈結越緊，怎麼解套，大家共同省思，這些都需要依靠朝野大家真心誠意，一切以國家為念，以政局和諧為念，拋棄意識形態，理性分析，反省調整自己，彼此間能解決朝野對立問題，讓政局和諧。

同時，王金平也說，希望促進兩岸和平，相信兵凶戰危的現狀應該會獲得緩解；他也希望有機會幫助國民黨來做各方面的發展，使國民黨發展正常，贏得國人敬重跟接受，轉而支持國民黨贏得選舉，他會盡心盡力來做。