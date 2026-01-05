鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

「朝野僵局是卡在總統賴清德、行政院長卓榮泰不編軍警消預算！」國民黨主席鄭麗文5日拜會前立法院長王金平時說，總統如果真的關心國防力量，就應該編列軍人加薪預算。她也說，邀請王金平擔任顧問是因為國內外局勢詭譎、兩岸很凶險，因此希望借助王院長的智慧。被問到藍白合，鄭麗文僅表示，提名與輔選作業都按照步驟積極推動。

盼借重高度與智慧

鄭麗文5日前往王金平在台北的辦公室，邀請他擔任國民黨的最高顧問。會後她接受聯訪時強調，拜會王金平是因為王在中華民國戰後民主化歷史占有重要地位，加上如今國內外局勢詭譎，兩岸局勢非常驚險，王院長過去在許多艱困時刻都發揮高度智慧，如今也希望為國為民著想，因此盼借重王的智慧與高度協助國民黨。

被問到是否邀請前立委張顯耀督導南部選情？鄭麗文否認表示，只是邀請他擔任智庫執行長，並且在南部成立智庫中心，至於國民黨對明年選舉的提名與輔選作業都在按照步驟積極進行中。她也強調，王金平的影響力不只在南台灣，許多協助國民黨輔選的資深幹部都是王院長的老朋友。

賴總統要克服心魔

媒體詢問，總統賴清德與行政院長卓榮泰將針對總預算進行下鄉宣講，鄭麗文不滿批評說，賴總統與卓院長劃錯重點，總預算至今無法順利付委，是因為行政院不尊重國會三讀通過的法案，包括軍警消預算。她強調，若政府真的關注台灣的國防力量，職業軍人的待遇應該是核心中的核心。

「政府不該透過民粹政治，非理性的製造不必要的對立與僵局！」鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，也希望中華民國憲政能順利的運轉，但「解鈴仍需繫鈴人」，問題的癥結在賴總統的心魔，即使做為少數總統，應該也可透過智慧與國會共商國是、推動國政，而非任性耍賴，呼籲賴應該做全民總統。

協助選舉、兩岸和平

王金平則說，台灣國內目前處於非常對立的狀態，希望透過促進兩岸和平、拋棄意識形態來討論解方，希望透過擔任顧問，支持國民黨各場選舉，且讓國民黨能夠贏得國人的敬重。

