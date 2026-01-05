快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席鄭麗文5日拜會立法院長王金平，並邀請他擔任國民黨最高顧問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨主席鄭麗文5日拜會立法院長王金平，並邀請他擔任國民黨最高顧問。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「朝野僵局是卡在總統賴清德、行政院長卓榮泰不編軍警消預算！」國民黨主席鄭麗文5日拜會前立法院長王金平時說，總統如果真的關心國防力量，就應該編列軍人加薪預算。她也說，邀請王金平擔任顧問是因為國內外局勢詭譎、兩岸很凶險，因此希望借助王院長的智慧。被問到藍白合，鄭麗文僅表示，提名與輔選作業都按照步驟積極推動。

盼借重高度與智慧

鄭麗文5日前往王金平在台北的辦公室，邀請他擔任國民黨的最高顧問。會後她接受聯訪時強調，拜會王金平是因為王在中華民國戰後民主化歷史占有重要地位，加上如今國內外局勢詭譎，兩岸局勢非常驚險，王院長過去在許多艱困時刻都發揮高度智慧，如今也希望為國為民著想，因此盼借重王的智慧與高度協助國民黨。

被問到是否邀請前立委張顯耀督導南部選情？鄭麗文否認表示，只是邀請他擔任智庫執行長，並且在南部成立智庫中心，至於國民黨對明年選舉的提名與輔選作業都在按照步驟積極進行中。她也強調，王金平的影響力不只在南台灣，許多協助國民黨輔選的資深幹部都是王院長的老朋友。

賴總統要克服心魔

媒體詢問，總統賴清德與行政院長卓榮泰將針對總預算進行下鄉宣講，鄭麗文不滿批評說，賴總統與卓院長劃錯重點，總預算至今無法順利付委，是因為行政院不尊重國會三讀通過的法案，包括軍警消預算。她強調，若政府真的關注台灣的國防力量，職業軍人的待遇應該是核心中的核心。

「政府不該透過民粹政治，非理性的製造不必要的對立與僵局！」鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，也希望中華民國憲政能順利的運轉，但「解鈴仍需繫鈴人」，問題的癥結在賴總統的心魔，即使做為少數總統，應該也可透過智慧與國會共商國是、推動國政，而非任性耍賴，呼籲賴應該做全民總統。

協助選舉、兩岸和平

王金平則說，台灣國內目前處於非常對立的狀態，希望透過促進兩岸和平、拋棄意識形態來討論解方，希望透過擔任顧問，支持國民黨各場選舉，且讓國民黨能夠贏得國人的敬重。

【更多精采內容，詳見

國民黨 鄭麗文 王金平

延伸閱讀

國際青年商會總會長就職 鄭麗文勉青年企業家放眼兩岸與全球和平

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

美打擊委內瑞拉 鄭麗文：台灣對美全新戰略思維 需有政治智慧化解危機

相關新聞

傳賴卓將下鄉宣講總預算及軍購 王鴻薇：別像大罷免時造謠

今年度中央政府總預算及1.25兆元軍購特別預算仍陷僵局，傳賴清德總統、行政院長卓榮泰將下鄉宣講。國民黨立委王鴻薇批評，早...

受聘最高顧問 王金平：盼促政局和諧 助國民黨正常發展

國民黨主席鄭麗文今率四位副主席拜會立法院前院長王金平，並致贈國民黨最高顧問聘書。王金平表示，將朝三方向努力，包括希望以天...

總預算僵局 鄭麗文：問題癥結在賴總統心魔 不尊重國會

中央政府總預算案與國防特別預算持續卡關，傳出賴清德總統擬親自下鄉跟社會大眾說明。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴總統和行政院...

鄭麗文邀王金平當顧問 籲賴卓依法編預算

「朝野僵局是卡在總統賴清德、行政院長卓榮泰不編軍警消預算！」國民黨主席鄭麗文5日拜會前立法院長王金平時說，總統如果真的關心國防力量，就應該編列軍人加薪預算。她也說，邀請王金平擔任顧問是因為國內外局勢詭譎、兩岸很凶險，因此希望借助王院長的智慧。被問到藍白合，鄭麗文僅表示，提名與輔選作業都按照步驟積極推動。

黃國昌重申：政院依法編列軍人警消預算 立院才能審議總預算案

民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院請託人工生殖法，民進黨團總召柯建銘當面喊話協助處理明年度總預算。民眾黨主席、立法院黨團總...

財劃法仍卡 侯友宜喊話：預算對地方建設推動非常重要

進入2026年，但今年中央總預算仍因財劃法卡關，新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜受訪時表示，希望中央跟地方，尤其中央的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。