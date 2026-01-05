傳賴卓將下鄉宣講總預算及軍購 王鴻薇：別像大罷免時造謠

今年度中央政府總預算及1.25兆元軍購特別預算仍陷僵局，傳賴清德總統、行政院長卓榮泰將下鄉宣講。國民黨立委王鴻薇批評，早就注意到賴總統以預算之名對在野黨發動攻擊，如果要講就請好好認真用功，不要再像大罷免時一樣造謠。

據「自由時報」報導，民進黨針對總預算擬定三管齊下因應策略，包含「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」，將政治僵局轉化為社會關切的民生議題，賴總統、卓揆也都會親自下鄉，直接向社會大眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。

王鴻薇指出，其實已經注意到賴總統以中央政府總預算跟1.25兆元軍購預算為名，早早對在野黨的發動政治攻擊，尤其近一個月內，賴總統無論到任何場合都會提到中央政府總預算，並用之攻擊在野黨。

王鴻薇認為，無論如何也該給民眾正確資訊，賴總統一直在說錯誤訊息，像憲法明明完全沒有說什麼必須在12月31日審完總預算，卻出現一個「賴清德憲法條文」，既然要講總預算，就請好好認真用功，不要再像大罷免時造謠。