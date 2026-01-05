黃國昌重申：政院依法編列軍人警消預算 立院才能審議總預算案

民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院請託人工生殖法，民進黨團總召柯建銘當面喊話協助處理明年度總預算。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政院依法編列為軍人加薪、退休警消人員預算，立法院才能依法審議，民眾黨團也將協助退休警消進行團體訴訟。

明年度總預算持續卡關，柯文哲上周現身立法院請託人工生殖法，柯建銘當面喊話協助總預算案與軍購案。黃國昌今天接受網路節目「誰來早餐」專訪時說，事情一碼歸一碼，民眾黨就事論事，「我們希望推動代理孕母，但是總預算是另外一回事。」

黃國昌指出，面對柯文哲請託人工生殖法，柯建銘講話絲毫沒有在客氣，直接就表明支持行政院版本，然後還要反過頭提到總預算，「柯文哲說當然可以討論，你要跟我討論也隨時都可以」，民眾黨團已經把話講得很清楚，就是行政院依法編列預算，立法院才能依法審議預算。

黃國昌批評，立法院修法給軍人加薪、提高警消退休金，然而民進黨政府說不給就不給，賴清德總統、行政院長卓榮泰自以為是皇帝，「請問在這樣的情況之下，行政院拒絕依法編列預算，立法院還要怎麼依法審查？」

黃國昌表示，台灣是一個民主法治的國家，一切就是按照制度進行，該怎麼辦就怎麼辦，民眾黨中央黨部、律師團成員也都把東西準備好，明天就會舉行記者會宣布幫退休警消打團體訴訟，「立法院三讀通過經過總統公布，行政部門就要依法執行。」

黃國昌說，既然三讀通過的法律正式生效，銓敘部就要重新發年資審定函，退休警消也就取得公法上的請求權，只要國家有錢有土地、任何可以拍賣變賣的東西，「拿到勝訴確定判決就可以強制執行」，民眾黨將會協助他們進行團體訴訟，「卓榮泰欠人家錢，我們行政法院見。」

黃國昌指出，行政院以為小蝦米對抗大鯨魚，大家面對國家機器會無可奈何，「沒有這麼簡單，我把他們團結起來打團體訴訟，等到拿到勝訴確定判決以後，不管行政院有無編列預算，哪裡有財產就去哪裡強制執行。」

黃國昌強調，現在的癥結只有一件事情，就是行政權在民進黨手上，「對我來講最重要的大戰略，2028年讓賴總統下台」，面對過去幾年的違法濫權、胡搞瞎搞一堆鳥事，唯有如此才能追究相關責任，立法院就是想辦法讓更多台灣人民知道真相。