川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

財劃法仍卡 侯友宜喊話：預算對地方建設推動非常重要

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜。記者葉德正／攝影

進入2026年，但今年中央總預算仍因財劃法卡關，新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜受訪時表示，希望中央跟地方，尤其中央的民意代表大家能好好互相協調一下，希望總預算能順利，能充分討論、好好檢討。

侯友宜說，很多問題其實可以解決，若能彼此溝通、體諒跟包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查，中央跟地方一定可以更密切配合。

侯友宜說，預算對我們推動建設非常重要，期待能快速通過。

