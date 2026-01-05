財劃法仍卡 侯友宜喊話：預算對地方建設推動非常重要

進入2026年，但今年中央總預算仍因財劃法卡關，新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜受訪時表示，希望中央跟地方，尤其中央的民意代表大家能好好互相協調一下，希望總預算能順利，能充分討論、好好檢討。

侯友宜說，很多問題其實可以解決，若能彼此溝通、體諒跟包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查，中央跟地方一定可以更密切配合。

侯友宜說，預算對我們推動建設非常重要，期待能快速通過。