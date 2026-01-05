聽新聞
0:00 / 0:00
財劃法仍卡 侯友宜喊話：預算對地方建設推動非常重要
進入2026年，但今年中央總預算仍因財劃法卡關，新北市長侯友宜今天到樹林慈恩宮參拜受訪時表示，希望中央跟地方，尤其中央的民意代表大家能好好互相協調一下，希望總預算能順利，能充分討論、好好檢討。
⭐2025總回顧
侯友宜說，很多問題其實可以解決，若能彼此溝通、體諒跟包容，創造好的一個氛圍，讓總預算能夠順利審查，中央跟地方一定可以更密切配合。
侯友宜說，預算對我們推動建設非常重要，期待能快速通過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言