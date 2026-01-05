國防預算780億元受阻 國防部示警這資源不可逆

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

近期中共對台展開大規模軍事演習，軍事壓力逐步升溫，國防部5日赴立法院財政委員會指出，2026年中央政府總預算案迄今尚未完成審查，國防部預計受影響預算780億元，恐影響裝備籌獲、修護與油料彈藥補充，對國家安全構成實質風險。

國防部指出，在中共近期於台海周邊軍演、敵情威脅升高之際，「時間」已成為最昂貴且不可逆的防衛資源，每延宕一天，等同壓縮國軍整備窗口。

國防部說明，2026年度國防部歲出預算編列5,614億元，較114年度增加875億元，若總預算未能如期通過，受影響預算780億元，排除人員維持等法定義務支出後，仍有約21％預算受限，無法在年度內完成相關建軍備戰工作。

就受影響項目來看，國防部指出，嚇阻戰力方面，包括遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16作戰支援莢艙與武器彈藥，以及多型機零附件戰備存量等，合計約200億元恐受波及；不對稱戰力方面，標槍、刺針飛彈籌補，以及戰術數據鏈路與聯戰指管系統等，影響金額約415億元。

此外，為維持部隊作戰持續力與人員安全，包含戰鬥個裝、F-16後續訓練、彈藥籌補、擴編動員與軍事教育訓練等，約88億元恐無法如期執行；官兵照顧方面，涉及部隊基本維持費用調增、生育補助提高至每胎10萬元，以及生活營舍修繕等，受影響金額約43億元。

國防部強調，國防施政具高度時效性與技術競爭性，新型武器研發、裝備籌獲與軍事設施均屬新增計畫，若未完成法定程序即無法推動，恐削弱裝備維保量能與指管系統韌性，降低因應最新敵情與作戰環境的能力。呼籲立法院儘速完成預算審查，確保國防資源穩定挹注，加速建軍備戰，維護國家安全。

