總預算案僵局 主計長：2992億元新興及延續計畫預算無法動支

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院主計總處主計長陳淑姿（左一）。記者黃義書／攝影
今年度中央政府總預算案至今仍未進入立法院審議，行政院主計總處指出，新興計畫將有1017億元無法動支，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元也受衝擊；屆時今年度國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響。

不過，國民黨立委李彥秀質疑，「預算法」授權新興資本支出及新增計畫可經立法院同意動支，但主計長陳淑姿強調，這僅限新興計畫和新增計畫，不包含延續計畫增加部分。

財政委員會今邀主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲以及國防部、海委會代表等就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

陳淑姿報告指出，民國115年度總預算未審議通過不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

針對國防部受衝擊部分，根據主計總處盤點，包括經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，一旦預算遲未通過，將影響後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等，另外「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫為新興計畫不得辦理，也不利平時、戰時救命與續命裝備的更新。

海委會方面，新興計畫包含整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊3G、4G M化偵查系統，補強碼頭風化危安工；經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計2.4億元，倘預算遲未通過，將影響海巡執勤時安全保障。

除國安相關影響，陳淑姿提到，今年度總預算案中有多項地方政府受益項目，因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合共637億元也會受到影響不得辦理，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫、縣市管河川及排水整體改善計畫、布建公共化托育設施、台灣品牌賽事精選計畫，以及高雄大林蒲1.1萬戶遷村時程等。

