影／政院續卡新版財劃法 許淑華示警中央：這對你們比較不利

已進入2026年，但今年中央總預算仍因財劃法卡關，南投縣長許淑華表示，行政院沒打算執行新版財劃法造成地方無從編列配合款，還要擔憂補助被刪，喊話中央回歸正途，否則民眾感受不到中央有補助，這對中央來講其實是比較不利的。

許淑華指出，一般來說，地方政府每一年通常會自行預估，每個局處所跟中央申請的部會的經費，大約會落在哪裡，每年就按這樣的計畫內容來編列自籌款。但現在行政院沒打算執行新版「財劃法」的狀況下，已造成地方政府在施政上影響。

首當其衝，就是裡頭包含了一般性補助款，還有計畫性補助款。主要是現在很明確知道因統籌分配款的增加，中央會大幅提升地方配合款的額度，但額度要增加到哪、比例多少，其實現在各部會也還不確定。

她進一步表示，現在已進入新的年度，但地方在編列配合款卻仍無從來編列起，到底要編多、編少，這個會造成一個不確定的因素，甚至會不會獲得補助也不知道；還有，在一般型補助會被刪減多少，現在也還不清楚。

雖然說整體施政運作，地方政府仍會按照自己的規畫和計畫內容推行，但如果有一些的計畫沒辦法確定的話，那變成地方要不要向中央申請、申請多少、到底有多少需要自付等會造成一些困擾，其實也會造成地方在編列政策上面的不穩定性。

許淑華為此向中央喊話，新的一年開始，希望行政院能遵照立法院所通過的法案，盡快公布執行，並能夠跟立法院好好溝通。否則，中央總預算遲未通過執行，其地方政府看不到，包括所有的全國民眾也感受不到中央政府到底有哪些施政。