川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

冷眼集／扁保外就醫屢踩紅線！賴打迷糊仗…阿扁之亂更棘手

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名

前總統陳水扁主持的電視節目「總統鏡來講」未播先停，他自爆是因行政院長卓榮泰下令禁播，將矛頭指向府院，綠營內解讀是要向賴清德總統叫板。面對高度政治敏感的特赦問題，民進黨上下低調以對，府僅稱依法辦理，顯示在社會氛圍和黨內意見整合前，恐續打迷糊仗。

陳水扁獲准保外就醫長達十一年，紅線被扁反覆試探，從錄影現身記者會、參加兒子陳致中造勢晚會，撰寫媒體專欄、接受日媒專訪，再進一步主持廣播節目，這次更試圖走入大螢幕，「切香腸式」越界手法讓外界看得目瞪口呆，綠營卻無視扁屢踩紅線。

扁此次主持鏡電視節目，直到日前，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）還振振有詞回應，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向ＮＣＣ申請執照，因此不在規範內。這種鋸箭法令人瞠目結舌，不過，扁要當電視節目主持人，畢竟已嚴重踩紅線，中監審核後「予以駁回」，至少保住法治的最後一絲底線。

但外界質疑的，恐怕還是政治「陰謀論」，即陳水扁近來言論與賴政府背道而馳。日前扁訪問民進黨立院黨團總召柯建銘，柯提及大罷免期間「跟賴總統每周都開會」；以及訪問因指控前總統蔡英文博士論文造假遭通緝的媒體人彭文正，扁承諾願幫彭文正作證。扁展現政治話語權，形同提醒賴政府，他仍握有影響力，卻也因此「觸怒龍顏」。

在民意壓力、黨內意見整合及執政逆風交織下，賴政府此次若對扁「開綠燈」，勢必引發更大爭議。不過，扁的問題，終究不只是法律問題，更是政治問題；賴總統若無勇氣行使特赦，又沒魄力讓扁回籠或促其守法，繼續打迷糊仗下去，「阿扁之亂」隨時還會捲土重來，也會愈來愈棘手。

陳水扁 蔡英文 彭文正 陳致中 NCC

