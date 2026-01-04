朝野僵局藍委回應1／王鴻薇不滿綠營裝傻 癥結在執政黨不願守法

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「總預算沒編軍人加薪以及退休警消預算，國防預算未有詳細說明，在野黨不可能接受！」針對近日綠黨團幹部鍾佳濱接受本報專訪吐苦水，不懂在野黨杯葛邏輯，藍委王鴻薇接受訪問時歎說，過去考試委員未諮詢在野黨，他們也有通過提名，如今僵局是賴總統在大罷免後不願反省，持續想做政治鬥爭。

近日朝野因為總預算、國防特別條例等法案陷入僵局，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時質疑：「藍白到底在談判中的標的是什麼？我們完全不知道。提出的一堆條件都違憲，我們要怎麼談？」並強調不知道藍白抵制這些法案到底是為了什麼，這樣民進黨很難與之溝通。

接受違法是自我閹割

但國民黨立委王鴻薇受訪時表示，她覺得鍾佳濱是在裝傻，到底癥結點在哪裡？第一，有關中央政府總預算，立法院明明就已經通過了，為現役軍人加薪以及退休警消所得替代率提高的兩個法案，這兩個法案是已經經過立法院通過，行政院副署，以及總統公告，實施法律程序都已完備，但是行政院竟然違法，在明年的總預算裡面不編這兩項法定預算（民進黨立委鍾佳濱說，違憲的立法無法照編預算）。

「請問這樣違法的總預算我們如何接受？」王鴻薇強調，若立法院可以接受行政院違法不編列法定預算，那就是自我閹割。所以他們講了很多遍，中央政府總預算進行審查，敲門磚就是把這兩項法定預算把它彌補，或者行政院可以用追加預算，但如今行政院非常的蠻橫，這不是說鍾佳濱所講的，「不曉得在擋什麼？」

未來擴充預算說清楚

第二，在1.25兆的國防預算上，王鴻薇說，行政院、國防部應該告訴我們，他們到底要採購些什麼，而且採購之後，有沒有擴充的設備？未來還有擴充的預算也要講清楚，因為很多的軍購未來是有擴充性的預算。她指出，1.25兆已經是非常龐大，更何況明年中央政府總預算裡面已有將近1兆元的國防預算。

王鴻薇說，國防預算要花這麼多錢，到底錢要花在哪裡，不是短短的5、6頁的報告就可以搪塞，這是讓立法院給他空白支票而已。

人事沒過推給在野

在人事的部分，王鴻薇說，目前所提出來的中選會的委員的名單確實有請在野黨提出，也有納入在野黨推薦的人選，可是過去其他的，譬如大法官，NCC的人選是完全沒有徵詢過，在野黨明明知道在野黨是國會的多數，可是民進黨政府就是非常傲慢，在這些人事上完全不尊重在野黨。

「事實上，他們所提出來的考試委員名單，我們也沒有完全封殺！」王鴻薇強調，這都已經證明，在野黨並不是為了反對，更何況賴清德第一波和第二波的大法官人事都有民進黨自己的委員投下不同意票，並不是全數通過，這顯示賴清德所提的大法官的名單自己就有問題，然後現在通過不了，把責任全部推向在野黨，這根本是卸責。

辱罵在野遞橄欖枝？

「面對朝野僵局，賴清德最近用的方式就是近乎潑婦罵街！」王鴻薇歎說，從12月下旬開始，他幾乎在每1場的公開的談話裡面都痛罵在野黨，這種態度是要遞出橄欖枝嗎？這種態度是要解決朝野的僵局？或者接下來又用憲法法庭違法的開會，違法的去做出憲法法庭的判決，這根本就是想要全部權力放在自己的手上，這還不叫贏者全拿？

王鴻薇強調，不要忘記這個少數政府在經歷過大罷免32比零，大罷免、大失敗之後，賴清德自己完全沒有任何的反省，還要繼續的去搞對立，甚至還要逼立法院倒閣，想要再掀起另外一波的政治鬥爭。

