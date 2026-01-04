朝野僵局藍委回應2／藍委強調依法行政 解僵局看賴總統一念之間

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委羅智強與洪孟楷都表示，解鈴還須繫鈴人，朝野紛爭如何解就要看賴總統的態度。（洪孟楷臉書）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「能否化解僵局，就在賴總統的一念之間！」藍委羅智強近日受訪時強調，只要賴願意到國會進行國情報告、依法編列軍警消預算、執行停砍年金，就可以審總預算與國防特別條例。藍委洪孟楷也指出，擔任立委至今，從未像這屆一樣，深刻感受到行政與立法之間幾乎失去溝通，當權者應尊重民意、依法行政。

解開僵局鑰匙在賴手上

立法院如今因為總預算、國防特別條例等法案陷入僵局，總統賴清德雖在新年談話中強調，「身為總統，我會積極行動，促成朝野合作。...我由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致。」但國民黨團書記長羅智強受訪時強調，國民黨的標的非常清楚，就是立法院三讀通過的法案，行政院必須依法執行，憲法的規定就是如此，民進黨不應違法違憲，拒編預算、拒絕執行。

羅智強強調，朝野僵局來自於總統賴清德、行政院長卓榮泰把憲法與法律當作自助餐，民進黨想要的就編預算、不想要的就違法不幹。立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院宣布違憲而拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院也拒絕執行，還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

解開朝野僵局的鑰匙，就握在賴清德總統手中，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院就會立刻審查總預算。

總統有義務說清楚

「賴總統競選時也曾承諾，願意赴立法院國情報告並接受質詢，如今卻迴避說明國防政策細節的責任。」羅智強強調，國民黨並非抵制1.25兆元的特別軍購，而是認為總統有義務向社會大眾清楚說明，這麼大筆的天價預算要怎麼用、對戰力提升的成效？延宕的軍購何時能到貨？這些都是國人的疑問。

「賴清德應該實現競選承諾，到立法院國情報告並接受質詢；而不是只強迫國會給予空白授權。」羅智強承諾，只要賴清德到立法院報告、接受質詢，兌現先前的承諾，國防預算就也就能夠開始審查。他強調，能否解開朝野僵局，端賴賴清德一念之間（民進黨立委鍾佳濱認為，依法總統只報告，不能接受詢答）。

依法編列、逐年審查

國民黨立委洪孟楷也說，自擔任立法委員至今，從未像這屆一樣，深刻感受到行政與立法之間幾乎失去溝通。法律三讀通過了，行政部門卻選擇不副署、不執行，甚至自行解釋法律、選擇性適用，這不是政黨競爭，而是憲政秩序的問題。

他強調，《財劃法》如此，總預算如此，國防特別預算更是如此。一次要通過1.25兆，卻說不清楚細項，剩下的9000多億要買什麼、怎麼買，立法院不能問、人民不能知道，這不是把關，是空白支票。依法編列、逐年審查，才是對國防與納稅人真正負責的作法。（民進黨立委鍾佳濱認為，不付委審查，如何有機會說清楚細項？）

