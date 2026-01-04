解方在柯文哲身上？柯回擊張景森 勸：別逼對手採焦土政策

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
柯文哲回擊張景森，賴清德總統應主動整合而非激化對立，並警告民進黨莫以司法搞黃國昌，若如法炮製必採焦土政策。記者李宗祐／攝影
針對前行政院政務委員張景森評論「政治僵局解方在柯文哲一念之間」，並批評黃國昌路線錯誤，民眾黨創黨主席柯文哲今天在受訪時反擊，台灣政局的紛擾全在賴清德總統的一念之間，執政者不應將司法當作政治工具。柯文哲並語氣強硬警告若民進黨政府欲對黃國昌「如法炮製」進行司法打壓，他將採取焦土政策應對。

⭐2025總回顧

張景森日前在臉書發文表示，民眾黨拜會朝野黨團是正確的第一步，告別黃國昌的「中二搗蛋路線」，並稱解決僵局的關鍵在柯文哲。對此，柯文哲今天在嘉義市城隍廟參拜時回應，張景森是民進黨內有智慧的人，他聽得懂對方的說法。但柯文哲表示，當前台灣政局的困擾在於執政黨的態度，若賴清德總統上任時能採取「聯合政府」的概念與在野黨協調，就不會搞到今天自找苦吃的局面。

柯文哲表示，軍購案過去已付錢卻有超過6000億元軍火沒拿到，政府不僅沒交代，現在又要申請1.25兆元特別預算，且僅提供2張A4紙說明，這種態度連民進黨立委都會審得很心虛。柯文哲說，「2張紙要換1.25兆，這不可能的事情」。政府不能抱持「要審就審，不審拉倒」的態度，建議三黨總召若談不攏，應各帶一名成員組成六人小組坐下來談，一定會有協調結果。「還是在賴清德的一念之間」，因為係高位、有權勢、可以整合其他的人。

柯文哲表示，自己被關了一年可以一笑置之，但聽聞民進黨政府計畫再針對黃國昌出手，他絕對無法同意。柯文哲說，民進黨政府不應把司法當政治工具，如果執政黨真的要對黃國昌動手，「如果再來一次，這一次我就不一樣，一定採取焦土政策」。所以還是那句話「在賴清德一念之間」

柯文哲 黃國昌 民進黨 賴清德 張景森 特別預算 軍購

