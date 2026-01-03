新聞幕後／賴總統不欲妥協兩大主因

賴清德總統新年談話拉高分貝批在野「浪費時間」，昨天也藉由緬懷陳定南，強調要堅持「不妥協的勇氣」。朝野僵局持續之際，賴總統這番發言顯然有弦外之音，據了解，賴總統堅持不與在野妥協有兩大主因，他認為藍白不斷通過違憲法案加上經常以逕付二讀手段「沒收民主」，恐癱瘓國家；而在野稱重視民生，卻卡總預算，根本心口不一。

朝野關係水火不容，新年伊始，賴總統表示，願意積極行動、促成朝野合作，但也重砲批評在野對他提出彈劾是「浪費時間」，呼籲藍白該「辦正事」，審查總預算與國防特別預算條例。

賴總統擔任過國大代表及立委，對國會審議法案的民主精神高度重視。據指出，賴總統深知必須服從國會多數，但當前藍白主導的立法院卻未尊重少數的民進黨，更經常以逕付二讀手段，不讓其他政黨表達意見及在委員會深入討論法案，完全違背民主憲政精神，這是賴總統最在意的事情。

也因此，賴總統日前出席活動與立法院前院長王金平同台時，才有感而發表示，過去王金平擔任院長時，是真正的「公道伯」，王金平盡量避免表決，也很少逕付二讀，尊重立法院委員會中心主義。賴總統認為，若照著王金平過去立下的規範及精神，能確實執行，對當前的狀態會很有幫助。

另一方面，在野批評賴政府透過行政院不副署國會三讀法案、恢復憲法法庭運作等手段對抗國會多數，藍白認為，未來會將重心放在民生經濟法案，除完成一系列軍公教權益法案，也要完成包括老農津貼、弱勢居住正義、勞保撥補法制化等，擴大關注觸角。

綠營人士說，去年八月底行政院將總預算案送到立院，直到現在連審都不審，尚未付委。總預算攸關國家建設、民生福利政策的推行，藍白聲稱要推動民生法案，「請問沒有總預算，政府如何執行推動？」綠營人士痛批，藍白一方面喊要民生、一方面卡總預算，真正在政治鬥爭、對抗的是在野黨。