總預算卡關 柯文哲批賴政府太偏執

中央政府總預算卡關，民眾黨前主席柯文哲昨批賴政府「太偏執」，總預算僵局明明每年都能解決，「關鍵在賴清德總統一念之間。」賴清德總統昨天緬懷已故法務部前部長陳定南，強調陳「堅持不妥協的勇氣」，而針對總預算，賴總統說，看國家主人「人民」的立場及面子，應該要審查，若正經工作不做，國家無法繼續進步。

柯文哲昨天到嘉義市為黨籍市長參選人、立委張啓楷造勢，柯文哲說，「政治的核心是執行力，主體是人民」，政黨政治雖有吵鬧，但應將人民利益置於首位。

針對總預算卡關爭議，柯文哲點名賴清德，「這就是一念之間，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」，他質疑民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，甚至忽視了過去已證實可行的成功模式。

柯文哲說，找大家坐下來「喬」總有辦法，過去立法院也不是沒有過僵局，但每次最終都能解決，建議各黨團總召、副總召大家坐下來談。

賴總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，他昨天在臉書表示，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識份子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。

總預算僵局難解，賴清德總統昨天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時表示，若有認識立委就要向立委提到「不看僧面看佛面」，是要看國家主人「人民」的立場及面子，應該要審查，若是正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續發展，要把人民照顧妥善，若沒經費就沒有辦法。

賴總統也提到近期國政，在全體國民共同打拚下，去年總體經濟表現不錯，贏過日本、美國，甚至是隔壁的「壞鄰居」中國。

行政院長卓榮泰昨天赴台中視察表示，昨天已是二○二六年第三天，中央政府總預算案還沒通過，各縣市有將近五百億元補助款沒著落。卓揆喊話中市府，繼續執行T-pass政策，「我現在還沒有錢」、「給你稍欠一下」。卓揆強調，總預算對全國廿二縣市都有補助，總數將近五百億元，現在都還沒有著落，希望立法院回歸正軌趕緊通過預算。

行政院前政務委員張景森表示，柯文哲已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別民眾黨主席黃國昌的中二和小藍路線，台灣的政治僵局解決，應是在柯文哲一念之間。