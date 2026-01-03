中央總預算案僵局 張啟楷提去年成功案例籲民進黨有誠意就加碼

立法院總預算案卡關陷入膠著，如何破局成為政壇關注焦點。民眾黨團副總召、立委張啓楷上午在嘉市受訪，對預算僵局提解方，他直言「這不是問題」，搬出去年成功案例，呼籲賴清德政府展現誠意，透過追加預算或重編預算，解決軍人加薪、警消人員退休金，讓政務重回正軌。

民眾黨前主席柯文哲說，找大家坐下來「喬」總有辦法，被問及與民進黨團總召柯建銘互動，以及預算案卡關。柯文哲表示，過去立法院也不是沒有過僵局，但每次最終都能解決。建議各黨團總召、副總召大家坐下來談，「3個人不行就6個人（加副總召），大家談一談，總會喬出方法」展現其「務實、解決問題」風格。

張啓楷細數去年前例：原民補償、公糧收購已有開路，去年總預算也曾因「原住民禁伐補償條例」未足額編列卡關，但最後透過朝野協商，成功爭取到將補償金從3萬元提升至6萬元。另柯文哲競選重要政見「公糧收購價格調漲」。張啓楷強調，在民眾黨提案努力下，立法院三讀通過每公斤調漲5元，照顧全台農民。雖然行政院一度未編足預算，但透過朝野協商與追加預算的方式，問題依然獲得解決。

張啓楷強調，預算僵局早有「成功模式」可循。呼籲政府應立即針對警消人員退休金及軍人加薪，採取追加預算或重新編列方式。「去年可以解套，現在當然也可以！」只要民進黨政府願意正視立法院決議，展現照顧軍警消誠意，預算案自然能迎刃而開，不應再讓政爭凌駕於民生福祉之上。