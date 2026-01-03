快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

中央總預算案僵局 張啟楷提去年成功案例籲民進黨有誠意就加碼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
立法院總預算案卡關陷入膠著，如何破局成為政壇關注焦點。民眾黨團副總召、立委張啓楷（右）上午受訪，對預算僵局提解方。記者魯永明／ 攝影
立法院總預算案卡關陷入膠著，如何破局成為政壇關注焦點。民眾黨團副總召、立委張啓楷（右）上午受訪，對預算僵局提解方。記者魯永明／ 攝影

立法院總預算案卡關陷入膠著，如何破局成為政壇關注焦點。民眾黨團副總召、立委張啓楷上午在嘉市受訪，對預算僵局提解方，他直言「這不是問題」，搬出去年成功案例，呼籲賴清德政府展現誠意，透過追加預算或重編預算，解決軍人加薪、警消人員退休金，讓政務重回正軌。

⭐2025總回顧

民眾黨前主席柯文哲說，找大家坐下來「喬」總有辦法，被問及與民進黨團總召柯建銘互動，以及預算案卡關。柯文哲表示，過去立法院也不是沒有過僵局，但每次最終都能解決。建議各黨團總召、副總召大家坐下來談，「3個人不行就6個人（加副總召），大家談一談，總會喬出方法」展現其「務實、解決問題」風格。

張啓楷細數去年前例：原民補償、公糧收購已有開路，去年總預算也曾因「原住民禁伐補償條例」未足額編列卡關，但最後透過朝野協商，成功爭取到將補償金從3萬元提升至6萬元。另柯文哲競選重要政見「公糧收購價格調漲」。張啓楷強調，在民眾黨提案努力下，立法院三讀通過每公斤調漲5元，照顧全台農民。雖然行政院一度未編足預算，但透過朝野協商與追加預算的方式，問題依然獲得解決。

張啓楷強調，預算僵局早有「成功模式」可循。呼籲政府應立即針對警消人員退休金及軍人加薪，採取追加預算或重新編列方式。「去年可以解套，現在當然也可以！」只要民進黨政府願意正視立法院決議，展現照顧軍警消誠意，預算案自然能迎刃而開，不應再讓政爭凌駕於民生福祉之上。

立法院 張啓楷 朝野協商

延伸閱讀

柯文哲與小草座談 讚張啓楷有品質市長人選從嘉義改變台灣

民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

柯文哲任張啓楷競選總幹事 藍營尊重參選人按既定節奏老神在在

總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

相關新聞

中央總預算案僵局 張啟楷提去年成功案例籲民進黨有誠意就加碼

立法院總預算案卡關陷入膠著，如何破局成為政壇關注焦點。民眾黨團副總召、立委張啓楷上午在嘉市受訪，對預算僵局提解方，他直言...

賴總統批在野不審預算 馬文君反擊：1.25兆軍購只用A4紙怎向民眾交代

賴清德總統在元旦文告批評在野黨「不辦正事」，未審115年中央政府總預算與1.25兆元國防特別預算。立委馬文君今天反擊，批...

柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

民眾黨前主席柯文哲昨天到立法院拜會朝野黨團，被問是否有呼聲「綠白合」，立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，...

總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

針對中央政府總預算未審查卡關，民眾黨前主席柯文哲上午在嘉市與立委張啓楷同台受訪。柯文哲批評賴清德政府「太偏執」，無視過去...

張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

民眾黨前主席柯文哲昨大動作赴立院拜訪藍綠，再次重回政壇關注焦點，柯文哲更直指，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。行政院...

【專家之眼】最近距離的不理：放下對抗以解僵局

2026年元旦的清晨，台北街頭依舊帶著刺骨的寒意，總統府前廣場舉行的升旗典禮雖然熱鬧，卻掩蓋不住政壇那股凝結的冰霜。當賴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。