總預算卡關卓揆急了！ 喊話全台22縣市補助款4、5百億還沒著落

行政院長卓榮泰今日赴台中視察交通部航港局離岸風場船舶服務中心時，談及總預算案進度時神情凝重。他指出，不僅是台中的T-pass預算、托育津貼及無人載具產業補助受阻，全台各縣市更有近500億的補助款「還沒著落」。

卓榮泰苦笑說，「今天是2026年的第三天了，但中央政府總預算案還沒通過，所以我現在還沒有錢（預算）呢。」面對2026年建設藍圖恐成幻影，卓揆直言心裡非常焦慮，並以「向地方政府借錢」自嘲，期盼國會能以民生為重，讓2021至2027年的各項重大交通與基礎建設能如期開展。

卓榮泰表示，現在看到大家面帶微笑，但其實我心裡面非常地焦慮；今天告訴大家這麼多，因為如果年度的總預算沒有過的話，連2026年都困難，要怎麼談到2027？所以每一年的計畫執行跟預算都要如數地展開。

卓榮泰說，我很為國人擔憂，因為交通部有一項非常好的政策是T-pass（通勤月票）。那未來在T-pass 2.0，它對常客、熟客、長程的旅程會有更多的優惠。所以今年這一年，編了75億在T-pass預算。

卓榮泰當場拜託台中市政府、拜託地方政府執行T-pass，他說，T-pass 不是中央政府直接撥給人民，他以台中市為例，今年就會撥給市府2.6億的T-pass預算，但現在行政院還沒有錢（預算通過），他向台下副市長黃國榮說，「給你稍欠一下（台語，先欠著）」先跟台中市政府借欠一下，你們先墊（付），等到立法院通過了，我們如數補回，但不要跟我算利息啦。」

除了T-pass之外，還有今年開始4年1千億的縣市管河川整治工程，他說，第一年147億，在台中的也有4.27億，此外，對於公托、托育的政策，中央對地方政府如台中市，今年也有4100萬，而在無人載具產業的發展統籌計畫當中，中央也補助了台中市政府4790幾萬。

卓榮泰憂心地表示，行政院現在也不曉得怎麼進行，如果不能在防汛期之前能夠完成的話，對人民的安全保障，可能又要被人民批評了，所以還是希望立法院能夠盡速地通過總預算案。