賴總統批在野不審預算 馬文君反擊：1.25兆軍購只用A4紙怎向民眾交代

賴清德總統在元旦文告批評在野黨「不辦正事」，未審115年中央政府總預算與1.25兆元國防特別預算。立委馬文君今天反擊，批評政府連1.25兆元的重大軍購，都只用幾張A4紙應付交差，立法院就放行，真的無法向辛苦繳稅的民眾交代。

賴清德批評藍白立委未處理115年中央政府總預算，也未審查規模達1.25兆元的國防特別預算，還浪費時間提出「明知不會過」的彈劾案，引發在野陣營反彈。

馬文君指出，總預算至今未進入實質審查，並非立法院怠惰，而是行政院未依立法院三讀通過內容，編列國軍加薪與提高警消退休金相關預算。她說，行政團隊不遵循既有慣例，違法違憲在先，既不尊重民意，也不尊重立法院，在此情況下，立法院暫緩審查預算「合情合理」。

針對1.25兆元國防特別預算，馬文君質疑政府高喊「打造台灣之盾」，卻至今未對外說明具體方向，包含軍購項目、武器系統與執行期程皆付之闕如。

她說，如此重大預算若僅以幾張A4紙說明，要求立委背書，無法向納稅人交代，藍白立委也無從善盡審查責任。

馬文君說，賴清德上任未回應多數民意期待，反而推動大罷免，持續撕裂社會，即便大罷免結果為32比0，仍未調整施政步調，反而加深政治對抗。

行政院透過覆議、提釋憲、不副署等作法，與立法院對抗，形同消極杯葛立法權力，侵害憲法賦予國會的職權。馬文君強調，當行政權不斷擴張、壓縮立法權時，國會所擁有的彈劾權，就是民意交付給立法院的最後防線。

馬文君呼籲，賴清德與其批評立法院與在野黨，不如好好「反省」面對彈劾案，在立法院向人民清楚說明相關爭議，回歸憲政體制下的對話與監督機制。