柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

民眾黨前主席柯文哲昨天到立法院拜會朝野黨團，被問是否有呼聲「綠白合」，立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。

蘇巧慧表示，民主法治的社會，政黨可以競爭，但在憲政制度之下，應該要以國家的長治久安為最大的需求，只要在合法合憲的狀態下，大家都可以討論、表達意見。他們非常希望在野黨和所有的國會議員，大家可以一起坐下來理性討論，尤其是快點來審總預算。

蘇巧慧表示，像黨團爭取到新生兒每胎補助10萬元，也很希望在總預算通過之後，能夠造福所有的新生兒的爸媽，讓大家減輕負擔，所以「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。

面對2026選戰，國民黨可能不會辦初選，蘇巧慧表示，在政黨競爭，每一個候選人、每一個有志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己。只要把最美好的一面、最大的誠意表現出來，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇。畢竟我一直說，新北市民才是面試官。她很希望自己能夠展現跟其他候選人的不同，就是自己的溫暖、創新、會做事的態度。很希望自己是一個全新的、不同的候選人，希望得到大家的認同。

蘇巧慧今天到永安市場拜票，被認為是深入深藍選區。蘇巧慧表示，她11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，到現在已經爭取到過半的支持，她認為，只要能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到努力跟誠意，其實沒有什麼深藍深綠的選區。