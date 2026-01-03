快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。記者江婉儀／攝影

民眾黨前主席柯文哲昨天到立法院拜會朝野黨團，被問是否有呼聲「綠白合」，立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。

⭐2025總回顧

蘇巧慧表示，民主法治的社會，政黨可以競爭，但在憲政制度之下，應該要以國家的長治久安為最大的需求，只要在合法合憲的狀態下，大家都可以討論、表達意見。他們非常希望在野黨和所有的國會議員，大家可以一起坐下來理性討論，尤其是快點來審總預算。

蘇巧慧表示，像黨團爭取到新生兒每胎補助10萬元，也很希望在總預算通過之後，能夠造福所有的新生兒的爸媽，讓大家減輕負擔，所以「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。

面對2026選戰，國民黨可能不會辦初選，蘇巧慧表示，在政黨競爭，每一個候選人、每一個有志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己。只要把最美好的一面、最大的誠意表現出來，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇。畢竟我一直說，新北市民才是面試官。她很希望自己能夠展現跟其他候選人的不同，就是自己的溫暖、創新、會做事的態度。很希望自己是一個全新的、不同的候選人，希望得到大家的認同。

蘇巧慧今天到永安市場拜票，被認為是深入深藍選區。蘇巧慧表示，她11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，到現在已經爭取到過半的支持，她認為，只要能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到努力跟誠意，其實沒有什麼深藍深綠的選區。

蘇巧慧表示，新年市場拜票第一站其實是到三重的市場，今天算是第二場。未來也會走遍新北市的每一個選區，親自來跟每一位鄉親握手拜年，發送可愛的小物菜瓜布，希望大家除舊布新，迎來2026的新氣象。

立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。記者江婉儀／攝影

蘇巧慧 總預算 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉市 首戰鎖定民主聖地複製白色奇蹟

張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

柯文哲來嘉拉抬張啓楷 是否見藍營參選人翁壽良成焦點

為人工生殖法親訪 柯文哲：柯建銘什麼都可以搞定啦

相關新聞

總預算卡關卓揆急了！ 喊話全台22縣市補助款4、5百億還沒著落

行政院長卓榮泰今日赴台中視察交通部航港局離岸風場船舶服務中心時，談及總預算案進度時神情凝重。他指出，不僅是台中的T-pa...

賴總統批在野不審預算 馬文君反擊：1.25兆軍購只用A4紙怎向民眾交代

賴清德總統在元旦文告批評在野黨「不辦正事」，未審115年中央政府總預算與1.25兆元國防特別預算。立委馬文君今天反擊，批...

柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

民眾黨前主席柯文哲昨天到立法院拜會朝野黨團，被問是否有呼聲「綠白合」，立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，...

總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

針對中央政府總預算未審查卡關，民眾黨前主席柯文哲上午在嘉市與立委張啓楷同台受訪。柯文哲批評賴清德政府「太偏執」，無視過去...

張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

民眾黨前主席柯文哲昨大動作赴立院拜訪藍綠，再次重回政壇關注焦點，柯文哲更直指，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。行政院...

【專家之眼】最近距離的不理：放下對抗以解僵局

2026年元旦的清晨，台北街頭依舊帶著刺骨的寒意，總統府前廣場舉行的升旗典禮雖然熱鬧，卻掩蓋不住政壇那股凝結的冰霜。當賴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。