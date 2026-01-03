總預算卡關 柯文哲合體張啓楷怒轟賴總統：政治主體是人民

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲今南下嘉義市為輔選將參選嘉義市長的立委張啓楷造勢。記者魯永明／攝影
民眾黨前主席柯文哲今南下嘉義市為輔選將參選嘉義市長的立委張啓楷造勢。記者魯永明／攝影

針對中央政府總預算未審查卡關，民眾黨前主席柯文哲上午在嘉市與立委張啓楷同台受訪。柯文哲批評賴清德政府「太偏執」，無視過去成功的協商經驗，更直指政治的根本在於人民。張啓楷點出，嘉義市好不容易爭取的66億元預算遭中央變相卡關，不僅是行政效率問題，更是政治算計。

柯文哲表示，台灣民眾黨一貫主張「理性、務實、科學」，他個人非常不樂見台灣長期陷於藍綠兩極對抗的泥淖。針對總預算僵局，柯文哲感嘆，明明每年都能解決的問題，關鍵在賴清德總統一念之間。

「政治的核心是執行力，主體是人民。」柯文哲呼籲，政黨政治雖有吵鬧，但應將人民利益置於首位。他更直接點名賴清德，「這就是一念之間，以前能喬（協商），為什麼現在不能？」他質疑民進黨政府在財政分配上顯得過於偏執，甚至忽視了過去已證實可行的成功模式。

立委張啓楷針對地方財政缺口火力全開。他指出，嘉義市長黃敏惠與地方各界努力爭取，好不容易在財政收支劃分法修正後讓統籌分配稅款增加了66億元，原以為能支應地方重大建設與社會福利，不料中央卻玩起「數字遊戲」。

「中央增加你統籌稅款，轉手就砍掉一般性與計畫型補助！」張啓楷表示，行政院目前的作法是將補助款改為申請審查制，這不僅是「黑箱化」，更有「顏色審查」的嫌疑。他強調，這66億元若能如實到位，嘉義市每位市民每年甚至能額外獲得6000元的政策紅利或等值的基礎建設，現在卻因中央的卡關，讓基層預算推動倍感艱辛。

張啓楷向行政院長卓榮泰及賴清德喊話，「回到以前的民進黨，回到以前的老柯（柯建銘），該給地方的就趕快給！」他主張中央應立即分配尚未到位的345億元未分配款，莫讓政治鬥爭犧牲了嘉義市民的福祉。

柯文哲 張啓楷 賴清德 總預算

相關新聞

總預算卡關卓揆急了！ 喊話全台22縣市補助款4、5百億還沒著落

行政院長卓榮泰今日赴台中視察交通部航港局離岸風場船舶服務中心時，談及總預算案進度時神情凝重。他指出，不僅是台中的T-pa...

賴總統批在野不審預算 馬文君反擊：1.25兆軍購只用A4紙怎向民眾交代

賴清德總統在元旦文告批評在野黨「不辦正事」，未審115年中央政府總預算與1.25兆元國防特別預算。立委馬文君今天反擊，批...

柯文哲有可能「綠白合」？蘇巧慧：快審總預算才是最該做的事

民眾黨前主席柯文哲昨天到立法院拜會朝野黨團，被問是否有呼聲「綠白合」，立委蘇巧慧今天到新北永和永安市場掃街拜票，她表示，...

張景森：柯文哲把民眾黨帶回關鍵少數 解台政治僵局在其一念之間

民眾黨前主席柯文哲昨大動作赴立院拜訪藍綠，再次重回政壇關注焦點，柯文哲更直指，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間。行政院...

【專家之眼】最近距離的不理：放下對抗以解僵局

2026年元旦的清晨，台北街頭依舊帶著刺骨的寒意，總統府前廣場舉行的升旗典禮雖然熱鬧，卻掩蓋不住政壇那股凝結的冰霜。當賴...

